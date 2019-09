Mathias Jäkel

Neuruppin Den Teilnehmerrekord verpasst und dennoch strahlende Kinderaugen. 129 Teilnehmer begrüßte die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Neuruppin zur zwölften Auflage des beliebten Kinderschnellschach-Turniers am Sonnabend. Karsten Neumann vom Veranstalter staunte einmal mehr ob der vollbesetzten Spieltische: "Wir hatten sogar 150 Anmeldungen, einige traten jedoch nicht an, so dass wir die zweitbeste Beteiligung in der Geschichte verzeichnen konnten."

Großer Aufwand, großes Turnier

Es war zugleich das größte Kindereinzelturnier im gesamten Land Brandenburg in diesem Jahr. Viel Lob erhielten die Verantwortlichen ausnahmslos für das sechsstündige Turnier und die reibungslose Durchführung in der Turnhalle der Grundschule "Karl Liebknecht" Neuruppin. Nahezu 20 Helfer sorgten im Vorfeld und im Nachgang für die Realisierung des Turniers. Neumann umriss die typischen Tätigkeiten: "Tische tragen, Bestuhlung sicherstellen, Auf- und Abbau der Bühne sowie der Figuren. Und natürlich die Uhren stellen."

Die Breitenschachveranstaltung zog neben 100 Kindern aus dem hiesigen Landkreis (14 Grundschulen) Spitzenspieler aus Potsdam, Eberswalde, Berlin und Rüdersdorf an die Neuruppiner Bretter. Mit 6,5 Zählern sicherte sich Peter Grabs von Empor Potsdam neben dem Wertungsklassen- auch den Gesamtsieg. Der Zehnjährige, Dritter der Deutschen Meisterschaft (U10), gab lediglich in der Schlussrunde einen halben Punkt gegen Lorenz Beyer (Barnimer Schachfreunde) ab.

Durch Erfolge von Arthur Dodul, Alice Dodul (beide Rosa-Luxemburg-Schule), Mia Unger und Viktoria Kalganow (beide Karl-Liebknecht-Schule) blieben vier der zwölf Siegerpokale im Ruppiner Land. Für die "Karli" erspielten zudem Alexander Schatz (3./WK 4 männlich), Borys Szczesny (3./WK 3 männlich), Kiara von Boguschewski (2./WK 2 weiblich), Laya-Lynn Lepinski (2./WK 4 weiblich) und Ardonit Baliu (3./WK 1 männlich) und Hannah Eylert (2./WK 1 weiblich) weitere Podestränge.