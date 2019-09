Matthias Henke

Baumgarten (MOZ) Ihren gewohnten Zugang zum Salchowsee behindert sehen die Baumgartener seit ein an den See angrenzendes Feld umgepflügt wurde.

Verantwortlich dafür zeichnet die Meseberger Landwirtschafts-GmbH. Da deren Chef, Friedrich von Schönfels, bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevetreter seinen Betrieb vorstellte (wir berichteten), nutzte er die Gelegenheit am Rande auch, um diese Aktion zu erklären. Von Einheimischen war das Umpflügen als überraschend und überflüssig bezeichnet worden, da in den vergangenen Jahren die Fläche auch nicht genutzt wurde, die Landwirtschafts-GmbH vermeintlich genügend andere Flächen zur Verfügung habe.

Dies wollte von Schönfeld so nicht stehen lassen. "Wir haben das nicht gemacht, weil wir den Zugang zur Badestelle unzugänglich machen wollten, sondern weil wir den Ackerstatus der Fläche erhalten wollten", erklärte er. Hintergrund sei eine rechtliche Vorgabe, wonach Ackerland, welches fünf Jahre nicht genutzt werde, seinen Status verliere und in der Folge stattdessen als Grünland zu werten sei. Dies habe handfeste wirtschaftliche Konsequenzen, da Grünland weniger wert sei als Ackerland. Die fragliche Fläche habe der Betrieb nur gepachtet und sich verpflichtet, sie in ihrem Status ordnungsgemäß zu erhalten. Der Eigentümer habe ein Recht darauf, das Land nach Vertragsende als Acker zurückzuerhalten.