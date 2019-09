Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Auf dem Feld entlang der B 96 zwischen Nassenheide und Teschendorf sind derzeit Bagger und Arbeiter im Einsatz, um den Boden aufzunehmen. Kurios sieht aus, dass sich jeweils ein dunkler und heller Haufen Erde abwechseln. Doch das hat seinen Sinn. Die dunkle Erde ist der Ackerboden, hell die Erde aus der Tiefe. Konkret handelt sich um archäologische Voruntersuchungen entlang der neuen Trasse der B 96, die vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege in Auftrag gegeben wurden, wie Dr. Joachim Wacker auf Nachfrage bestätigt. "Uns interessieren drei Sachverhalte", so der Wissenschaftler: "Gibt es dort, wie vermutet wird, ein Bodendenkmal? Wie groß ist es? Und, in welchem Zustand befindet es sich? Mehr kann ich dazu nicht sagen, da die Arbeiten vor zwei Tagen erst begonnen haben." Voraussichtlich bis Ende des Jahres werden die Voruntersuchungen dauern. "Aber das ist noch keine Ausgrabung. Die folgen erst später, wenn etwas gefunden wird", ergänzt Dr. Wacker. Den Beginn der Arbeiten erklärt er mit dem Hinweis, dass gewartet wurde, bis die Felder abgeerntet sind.