Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Oktober soll die im vergangenen Jahr beschlossene Sanierung des Spreeradweges beginnen. Von den 46 Kilometern dieser touristischen Radfahrstrecke im Kreis, die sich durch viele Gemeinden zieht, werden rund 36 völlig neu hergestellt. Geplant ist sogar eine höhere Qualität als beim ursprünglichen Bau, man will Asphalt verwenden, der auch für Inlineskater ein gutes Fahren ermöglicht.

Knapp zehn Millionen Euro werden für den Neubau in diesem und den kommenden beiden Jahren ausgegeben. 4,1 Million fließen in den ersten Bauabschnitt, der in der Gemarkung Storkow beginnt und quer durch Tauche und Beeskow bis nach Rietz Neuendorf reicht. Eingeschlossen ist dabei die Strecke um den Ranziger See, die in einigen Teilen schon einmal saniert wurde und trotzdem derzeit Radfahrern kaum zuzumuten ist. Chemische Prozesse im Unterbau sorgen für Ausgasungen, diese für Beulen im Asphalt. In anderen Bereichen wird der Radweg auch von starken Baumwurzeln angehoben, gibt es Schäden durch die Mitnutzung durch Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft.

Dass der Kreis die Sanierung des Radweges übernimmt, ist eine Besonderheit. Eigentlich sind die Kommunen für die touristischen Radwege zuständig. Einige sehen sich finanziell aber gar nicht in der Lage, in diesem Bereich zu investieren. Außerdem hatte der Kreis bessere Möglichkeiten, Fördermittel einzuwerben. Rund 90 Prozent der Gesamtkosten kommen so aus anderen Töpfen. Im Zuge der Haushaltsberatungen vergangene Jahre hat der Kreistag zudem beschlossen, den Eigenanteil für die beteiligten Kommunen zu übernehmen.

Weitere Radwege in Planung

Die Kreisverwaltung hat mittlerweile verkündet, auf zwei anderen touristischen Radstrecken nachzulegen. Bis Juni kommenden Jahres soll ein Förderanträge für 28 Radweg-Kilometer der 1111 Kilometer langen Tour Brandenburg, die bei Klein Muckrow in den Kreis kommt und ihn hinter Kagel wieder verlässt, gestellt werden. Gleiches gilt für 57 Kilometer der insgesamt 250 Kilometer langen Oder-Spree-Tour. Die Kosten für beide Projekte werden mit knapp 22 Millionen Euro angegeben, dabei eine Förderung von gut 18,5 Millionen Euro erhofft. Wer den Rest trägt, ist noch nicht endgültig geklärt. Allerdings rechnet man in der Kreisverwaltung damit, dass die Kommunen auf eine ähnliche Verfahrensweise wie beim Spreeweg pochen.

Ansonsten wird die Verwirklichung auch schwierig. Die Gemeindevertreter von Rietz Neuendorf hatten zuletzt auf Vorschlag ihrer Verwaltung sogar ein Endwidmungsverfahren für ein Teilstück des der Oder-Spree-Tour beschlossen. Sie wollten den Radweg zwischen Neubrück und Biegenbrück aufgeben. Man sei mit der Gemeinde im Gespräch und werde ein Lösung finden, die Gesamtroute zu erhalten, so Stanley Fuls, der in der Kreisverwaltung für das Projekt zuständige Amtsleiter.