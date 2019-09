Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Schon zweimal hatte sie sich erfolglos um den "Eberhard" beworben. Noch einmal habe sie es eigentlich nicht versuchen wollen, sagt Katja Ludwig. "Einfach leben", dieses mindestens doppeldeutige Motto des diesjährigen Barnimer Literaturwettbewerbs, war der Berliner Chirurgin und Autorin, die für die Arbeit zwischen OP- und Schreibtisch und zum Wohnen zwischen Hauptstadt und Oderbruch pendelt, aber bekannt. "Und dann kam der Stromausfall in Köpenick und mir fiel eine Geschichte dazu ein", erzählt sie.

Zahl der Beiträge verdoppelt

Wie gut, wird sich die Mutter von zwei Töchtern nun sagen. Mit "Blackout" hat Ludwig den alle zwei Jahre verliehenen und mit 2500 Euro dotierten Literaturpreis abgeräumt. Die Jury habe den "Eberhard" 2019 damit einem Text zugesprochen, "der jäh unterbrochenes alltägliches Leben darstellt und junge Menschen überaus humorvoll anspricht", begründete Laudator und Jurymitglied Reinhard Griebner die Entscheidung bei der Preisverleihung am Mittwochnachmittag im Paul-Wunderlich-Haus.

"Das ist schon eine Bestätigung", sagt Katja Ludwig, die mit "Mauerschweinchen" erst vor Kurzem ihren ersten Roman vorgelegt hat. "Man sitzt ja doch viel allein und grübelt vor sich hin. Bevor es zu so einem Buch kommt, vergeht viel Zeit." Ihre Geschichte "Blackout" stellt sie in Eberswalde auch dem Publikum vor. Kurz vor den Sommerferien erleben darin die zehnjährige Trudy und ihre Schwester Theresa, wie nach einem Gewitter der Strom ausfällt. Erst verschwindet die Klassenarbeit, vor der gerade noch alle zitterten, am Whiteboard. Dann wird überall Eis angeboten, das aufzutauen droht. Bald aber fürchtet Trudy, dass der Strom gar nicht mehr zurückkehren könnte, um am Ende doch wütend zu schreien: "Strom aus!".

Insgesamt hatten in diesem Jahr 137 Autorinnen und Autoren aus vier Ländern Wettbewerbsbeiträge für den "Eberhard" eingereicht – mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren. Die meisten kamen aus Deutschland und Österreich. Jeweils ein Beitrag erreichte die Jury aber auch aus Kolumbien sowie Ungarn.

Parallel zum Literaturpreis für die Erwachsenen vergibt der Landkreis seit einigen Jahren auch den Nachwuchspreis "Bernadette" für Schüler aus dem Barnim. Am Nachwuchswettbewerb, ebenfalls zum Thema "einfach leben", beteiligten sich allerdings weitaus weniger Schüler als 2017. Vor zwei Jahren waren es 124 Schüler, diesmal gerade einmal 22. Talent würde der "Bernadette"-Gewinnerin Julia Wasmund (15) deshalb aber kein Jury-Mitglied absprechen. "Vollkommen einmütig war die Jury bei der Verleihung des Preises für ihren Rap", sagt die Jury-Chefin und Autorin Carmen Winter.

Julia trägt ihren Text auch gerappt vor. Sie schreibe normalerweise nur für sich selbst, erklärt die Schülerin von der Oberschule Finowfurt, die nebenbei auch Frontsängerin ihrer eigenen Band ist. Für den Unterricht, wo Poetry-Slam-Beiträge gefragt waren, hatte sie ursprünglich einen anderen Text verfasst, erzählt sie. Doch am Abend vor dem Vortrag warf sie ihr Programm noch mal um und textete "Hörst du zu?" Darin geht es um einen Menschen, dem sie gern sagen würde, was er ihr bedeutet – der aber nie Zeit hat und sich nur seiner Arbeit widmet. Der Preis dafür – "ein freudiger Schock", sagt Julia.

Sonderpreise im Nachwuchswettbewerb haben zudem sechs Schüler der Märkischen Schule für ihre Geschichte "Der Checker" sowie der 13-jährige Sajad Nazari von der Goethe-Schule und die achtjährige Marie Matuschek von der Grundschule Finow erhalten.

Im nächsten Jahr wechselt den Literaturwettbewerb wieder der Wettstreit um den Illustrationspreis "Bernhard" ab. Gesucht werden dann Illustrationen zu den beiden Siegerbeiträgen "Blackout" und "Hörst du zu?"