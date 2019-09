Kerstin Macht

Frankfurt (Oder) Für die jüngsten Schwimmer des ESV Frankfurt war das Spatzenschwimmen in Fürstenwalde der erste Wettkampf nach der langen Sommerpause. Sportler aus zehn Brandenburger Vereinen gingen im Sportbad des Schwapp an den Start. Besonders die Jüngsten der Jahrgänge 2012 und 2013 waren sehr aufgeregt, da ihnen noch die Wettkampferfahrung fehlt. Aber sie erreichten nicht nur viele persönliche Bestleistungen, sondern gemeinsam mit den ESV-Wettkämpfern der Jahrgänge 2010 und 2011 erkämpfte das ESV-Team in den Einzelwettbewerben fünf Gold-, sieben Silber- und sechs Bronzemedaillen sowie einmal Staffelsilber.

Gleich zweimal Gold gab es für Tjin Jänicke (Jahrgang 2013) über 25 m Brust und 25 m Rücken. Seine zwei Jahre ältere Schwester Miki erkämpfte ebenfalls Gold über 50 m Brust sowie Silber über 50 m Rücken und 50 m Freistil. Auch Adele Böttcher (13) stand ganz oben auf dem Siegerpodest. Sie gewann über 25 m Rückenbeine. Über 25 m Rücken kam noch Silber dazu. Die fünfte Goldplakette für den ESV erkämpfte Mary-Rose Crummenerl (12) über 25 m Brust. Den Medaillensatz vervollständigte sie mit Silber über 25 m Brustbeine und Bronze über 25 m Freistil.

Übungsleiterin ist überrascht

Besonders überrascht haben Übungsleiterin Diana Herrmann die Ergebnisse von Ole Nehring (13) und Peer Schmidt (12). "Beide haben über 25 m Brust und 25 m Brustbeine tolle Rennen gezeigt, die mit Medaillen belohnt wurden. Ole gewann zweimal Silber und Peer zweimal Bronze." Silberplaketten gab es auch für Florentine Heitkamp (12/50 m Brust, dazu Bronze über 50 m Rücken, Luisa Ohloff (13/25 Brust, Bronze 25 m Rücken), Ole Peer Sonntag (11/50 m Freistil, Bronze 50 m Brust) und die 4x50-m-Freistilstaffel mit Finnian Roepke (11), F. Heitkamp, O. P. Sonntag und M. Jänicke.