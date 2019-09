Jürgen Meier

Schwedt Zur letzten Vorrunde in der Athletikliga trafen sich Gewichtheber, um letzte Punkte für die Qualifikation zum Finale zu erkämpfen. In der Staffel Nord in Schwedt, bestehend aus der TSG Angermünde, dem SV Motor Eberswalde und dem TSV Blau-Weiß Schwedt, kämpften 29 junge Heber im olympischen Zweikampf sowie in drei athletischen Disziplinen von den Schülern und Kindern A bis B sowie in vier Disziplinen bei den Kindern C/D.

TSG holt alles aus sich raus

Für die TSG starteten 13 Heber. Julia Busch und Frederik Ruh (Kinder B) erreichten Platz 1 gefolgt von Jakob Hönicke mit Platz 2. Weitere Plätze gingen an Justin Goede (5.) sowie Neueinsteiger Leon Fiehn (6.) und Fynn Hofmann (7.).

Auch bei den Jüngsten zeigten die ersten technischen Fertigkeiten im Umgang mit der Hantel Erfolge. So schaffte Philipp Schneider mit besserer Technik im Reißen und der Weite von 7,21 m im Kugelschocken und 1,45 m im Schlussweitsprung Platz 2. Auch Luca Siedschlag und Felix Hoppe überzeugten in ihrem ersten Wettkampf mit Platz 2 und 3. Auf Platz 4 folgte Finn Ostwald.

Zeitgleich kämpften die Schüler der Jahrgänge 2004 bis 2006 und die Kinder A in der Athletik (Schlussdreisprung, Kugelschocken, Pendellauf). Hier punkteten Tino Jahnke, Benedikt Drafz und Sven Jabs im Schlussdreisprung mit Weiten von 7,50 m und 5,00 m. Leistungsstark war auch der Auftritt im olympischen Zweikampf. So schaffte Benedikt mit 47 kg im Reißen und 57 kg im Stoßen nicht nur Platz 1, sondern auch die Norm für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Leistungsstark mit Platz 2 hinter seinem Schwedter Kontrahenten Iwan Teterjatnik präsentierte sich Tino mit 64 und 75 kg. Auch Sven Jabs (Kinder A) schaffte Platz 2 durch bessere Technik im Reißen und Stoßen.