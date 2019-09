Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Wir sind im Herbst wieder beim Film­ernst dabei", kündigt Philipp Grund von den Parklichtspielen an und ergänzt erfreut: "Bis jetzt haben sich schon 223 Schüler aus den beiden Schulen in Buckow und Tornow angesagt." Es könnten gern noch mehr werden.

Die Initiative Filmernst sieht Kino als Lern- und Unterrichtsort und bietet dazu ausgewählte Kinder- und Jugendfilme an. Am 6. und 7. November tragen die Buckower Parklichtspiele, eines von 25 Partner-Kinos im Land, diesem Anliegen erneut Rechnung. Sie zeigen an den beiden Vormittagen insgesamt vier verschiedene Filme für unterschiedliche Jahrgangsstufen des Grund- und des Sekundarbereichs.

Das ist nicht die einzige Aktivität in dem traditionsreichen Bauwerk zusätzlich zum "ganz normalen" Programmangebot. "Erstmals beteiligen wir uns am bundesweiten Kurzfilmtag", berichtet der Buckower. Aus einer Vorauswahlliste mit 15 thematisch zusammengestellten Programmangeboten haben Philipp und Stefan Grund Offerten für die Zielgruppen Kitakinder und Senioren gebucht. Diese werden am 21. Dezember im Studiokino gezeigt.

Es ist ein weiterer Versuch, eine Programmvielfalt zu bieten, die unterschiedlichsten Interessengruppen gerecht wird, diese als Besucher hält und auch für Art­house-Filme gewinnt. Denn allein mit dem Angebot im Saal könnten sich die Parklichtspiele nicht halten und magere Zeiten wie im Sommer kaum überstehen. Das Studiokino mit besonderen Offerten indes hilft.

Seine Beliebtheit ist weiter gewachsen. Auf den 18 Plätzen im Obergeschoss haben in diesem Jahr schon etwa 4000 Besucher Platz genommen. Bis Ende des Jahres, glaubt Grund, könnten es knapp 6000 werden, etwa 1000 mehr als im Vorjahr. Jetzt stünden ohnehin die besucherfreundlichsten drei Monate ins Haus, gibt er sich optimistisch. Der Bundesstart von "Star Wars" oder "Die Eiskönigin" (Teil 2) würden ihren Teil dazu beitragen, so wie zuvor schon die Disney-Realverfilmung von "König der Löwen".

Für die qualitätsorientierte Ausrichtung des Filmangebotes in Buckow steht auch der brandneue deutsche Spielfilm "Systemsprenger", der die Leidensgeschichte eines schwierigen neunjährigen Mädchens erzählt. Dazu hätte sich bereits der DRK-Kreisverband gemeldet, der teilweise mit solchen Kindern arbeitet, erzählt Philipp Grund – eine Art filmische Weiterbildung.

Ja zum Antrag auf Soforthilfe

Überdies können die beiden Kinobetreiber für die Oktoberferien glücklicherweise auch Entwarnung geben. Bis vor kurzem schienen 14.30-Uhr-Vorstellungen aus Personalmangel nicht verkraftbar. Nur die 17-Uhr-Vorstellungen waren abgesichert. "Inzwischen haben wir aber die Lücke schließen können", ist Grund erleichtert. Zu beiden Zeiten laufen Filme.

Ende Oktober aber steht erst einmal eine Woche Kino-Abstinenz an. In dieser Zeit erhält der Saal eine neue Bestuhlung. Im achten Jahr sei da einiges erneuerungsbedürftig, gibt Philipp Grund Auskunft. Die Brüder gehören zu jenen, die Fördergeld aus dem Soforthilfeprogramm für Landkinos von Kulturstaatsministerin Monika Grütters beantragt und bewilligt bekommen haben. Etwa die Hälfte der Investition aber müssen sie selbst zubuttern.