Torsten Bergk

Frankfurt (Oder) Viele neue Bestleistungen wurden beim zweiten Durchgang der Athletikliga Staffel Süd aufgestellt. Nach der Sommerpause hieß für die jüngsten Gewichtheber der beiden Frankfurter Vereine ASK (32 Sportler) und USC Viadrina (sechs Sportler, zwei weitere konnten wegen Verletzung nicht antreten) wieder ihr Leistungsniveau im gemeinsamen Wettbewerb unter Beweis zu stellen. Auch Nachwuchs-Gewichtheber aus Potsdam (13), Cottbus (1) und Eberswalde (1) reisten zu diesem Wettkampf in die Gewichtheberhalle des Frankfurter Olympiastützpunktes an.

Neben den klassischen Gewichtheberdisziplinen Reißen und Stoßen mussten die Sportler ihr Können in verschiedenen athletischen Übungen wie Medizinballschocken, Springen und Laufen nachweisen. Aus diesen Übungen und den darin erreichten Punkten wurden in den Altersklassen (AK) 6 bis 15 die Sieger und Platzierten gekürt.

In der AK 15 konnte sich diesmal Jerry Grießmann (USC) gegen Drago Siegert (ASK) mit neuen Bestleistungen im Reißen (72 kg) und Stoßen (95 kg) und einer starken Zeit von 9,79 Sekunden im Pendellauf durchsetzen. Schneller als Jerry war an diesem Tage keiner.

Laura Viol (USC) erkämpfte sich Gold in der AK 14. Mit ihren erreichten Punkten hätte sie auch bei den Jungen ihrer Altersklasse gewonnen.

In der AK 13 dominierten die Sportler vom ASK und holten sich die Medaillen. Sieger wurden hier Lucy Herweg und Tom Hauff. Trainer Lars Betker stellte fest: "Die Sportler sind auf dem richtigen Weg vor den Deutschen Meisterschaften im November in Ingolstadt. Es schadet aber sicher nichts, wenn sie trotzdem bis dahin noch was bei den einzelnen Übungen drauflegen."

Gold gab es für den ASK auch in der AK 12 mit Christin Bonack und Dan Littmann. In der Altersklasse 10 tat es Celina Bonack ihrer Schwester Christin gleich und sicherte sich ebenfalls den Sieg.

Siegerehrung mit Jon Luke Mau

Lenny Deutschmann (USC) zeigte in der AK 9 der Konkurrenz seine Klasse. Bei der Technikbewertung im Reißen und Stoßen war er der Beste und seine neuen Bestleistungen im Pendellauf und Schlussdreisprung brachten ihm genügend Punkte für die Goldmedaille ein. Ebenfalls mit Bestleistungen im Schlussweit und Schocken sowie einem Spitzenwert von 4,8 Punkten in der Technikwertung beim Reißen – dort sind maximal fünf Punkte in dieser Altersklasse möglich – sicherte sich Kylie Meyer (USC/AK 8) für ihren Verein eine weitere Goldmedaille. "Was die Sportler heute gezeigt haben, hat mich echt begeistert – vor allem die vielen Bestleistungen" sagte USC-Trainer Daniel Gips nach dem Wettkampf.

Platz 1 sicherten sich für den ASK in der Altersklasse 7 und 6 Liza Lee Richter und Lotta Kalähne. Somit gingen an diesem Tag insgesamt 28 Medaillen an die beiden Vereine aus Frankfurt – darunter allein zwölfmal Gold.

Höhepunkt bei der Siegerehrung war für die jungen Sportler, dass sie die Medaillen und Urkunden von Nachwuchs-Bundestrainer Jan-André Patzke und dem Zehnten der Weltmeisterschaften, Jon Luke Mau, überreicht bekamen. Das wird den jungen Talenten sicher noch lange in Erinnerung bleiben.