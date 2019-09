Susanne Mey

Schwedt Auf der Regattastrecke des Beetzsees fanden die Offenen Brandenburgischen Landesmeisterschaften im Rudern statt, an der auch Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie aus Tschechien teilnahmen. Für den Verein Wassersport PCK Schwedt gingen zehn Sportlern aus dem Kinderbereich an den Start. Da die Teilnehmerfelder im Kinderbereich sehr umfangreich waren, fanden am ersten Tag die Vorläufe und am zweiten Tag die Finals statt.

Als Erstes fanden die Vorläufe im Einer der 13-jährigen Jungen mit Denny Schulze statt. Aufgrund der Größe des Starterfeldes mit 19 Teilnehmern qualifizierten sich nur die ersten beiden für das A-Finale und die Plätze 3 bis 4 für das B-Finale. Denny Schulze wurde im schnellsten Vorlauf trotz neuer persönlicher Bestleistung nur Sechster und konnte sich damit nicht für den Endlauf qualifizieren.

Ben Wegner und Elias Ramin starteten im Doppelzweier der Jungen AK 11/12. Sie kamen auf Platz 2 und standen im Finale. Maximilian Dreydorff kam in der AK 10/11 auf Platz 6. Den letzten Vorlauf bestritten Lilly Knuth und Larissa Bröcker im Doppelzweier der Mädchen AK 11/12. Sie wurden Dritte und qualifizierten sich damit ebenfalls für das Finale. Den Abschluss des ersten Wettkampftages bildete das Finale im Mixedvierer der AK 12/13. Das PCK-Team mit Lilly Knuth, Larissa Bröcker, Ben Wegner und Denny Schulze sowie Steuerfrau Julie Rettschlag kamen durch einen sehr starken Endspurt auf den dritten Platz und gewannen damit die erste Medaille für die Oderstädter.

Der zweite Tag begann für die Schwedter mit dem Finale der Jungen-Doppelzweier AK 12/13. Til Lewandrowski und Noah Duckert schafften nach einem völlig verpatzten Start und dem letzten Platz durch einen überragenden Endspurt noch den dritten Platz. Im folgenden Doppelzweier der elf- bis zwölfjährigen Jungen erkämpften sich Elias Ramin und Ben Wegner ebenfalls Platz 3.

Die Mädchen wollten es den Jungen nachmachen, es reichte jedoch für Lilly Knuth und Larissa Bröcker nicht ganz. Sie erreichten den vierten Platz. Zum Abschluss fuhren wieder die Doppelvierer. Die Jungen der AK 12/13, Noah Duckert, Elias Ramin, Ben Wegner, Denny Schulze, und Steuerfrau Julie Rettschlag wurden Vierter.

Das Team bedankt sich bei den Übungsleitern und den mitgereisten Eltern, welche für das leibliche Wohl sorgten und den Transport absicherten.