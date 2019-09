MOZ

Eberswalde/Bernau (MOZ) Am "Tag ohne Verkehrstote" an diesem Donnerstag beteiligt sich auch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Barnim. Dieser setzt dieses Mal den Schwerpunkt auf Landstraßen und deren Gefahren, wie die Pressestelle des Kreises meldet. Denn hier seien die Unfallfolgen deutlich schwerer.

Am Donnerstag werden durch den Landkreis Barnim an den Messstellen auf folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt: L238 in der Nähe von Werbellin und auf der B 198 bei Klein Ziethen.

Jeder vierte Verkehrsunfall findet außerorts statt. Von den Personenschadensunfälle passiert jeder Dritte und bei Unfällen mit tödlichem Ausgang sogar jeder zweite bei Fahrten über Land. Seit erstmaliger Beteiligung des Kreises an dem europäischen Aktionstag 2017 sei die Zahl der Verkehrsunfälle rückläufig.