Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Johanna ist die, die leise gluckst. Satt und zufrieden liegt das sieben Wochen alte Mädchen neben seiner gleichaltrigen Schwester Greta auf dem Wickeltisch. Greta ist die, die immer strampelt. Und wie zum Beweis bewegt sie unruhig ihre Beinchen.

Und Frieda ist meist entspannt und schläft auch jetzt gerade in der Babyschale. Sie ist mit einer Minute Abstand die älteste. Auch wenn die drei kleinen Mädchen von Antje von Mersewsky und Matthias Deubler fast gleich aussehen, haben die stolzen Drillingseltern für jedes der Babys schon eigene Verhaltensweisen festgestellt.

Als sie ihre Schwangerschaft bemerkte, ließ sich Antje von Mersewsky mehrere Wochen Zeit, um zum Arzt zu gehen. Als sie dann dort auf dem Stuhl lag, gab es plötzlich die Überraschung: Fünflinge, und das auf natürlichem Wege! Diesen "Riesenschock" musste die 31-Jährige erst einmal verarbeiten. Und Matthias Deubler musste erst einmal lachen – denn er ist schon Vater eines neunjährigen Zwillingspärchens aus früherer Beziehung.

Beim nächsten Besuch konnte die Ärztin nur noch drei schlagende Herzen im Bauch von Antje von Mersewsky sehen. "Die Natur hat entschieden", sagt die Mutter heute. Matthias Deubler betont: "Wir hätten auch Fünflinge bekommen, eine Selektion wäre für uns nicht in Frage gekommen." – Für wen hätten sie sich auch entscheiden sollen? Die Ärzte hätten ihnen immer wieder Mut gemacht, dass alles gut gehen kann, sagen die Fürstenwalder bestimmt. Das Paar kennt sich mit Kindern aus. Beide arbeiten als Erzieher, betreuen beruflich Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Nun zählt die Patchwork-Familie auch zu Hause fünf Kinder.

Alles in dreifacher Ausführung

"Aus Platzgründen schlafen wir im Wohnzimmer in der Essecke", sagt die junge Mutter. Denn die drei kleinen Mädchen sind ins Schlafzimmer ihrer Eltern gezogen. Für die Kinder ging auch das Ersparte drauf: Ein größeres Auto war notwendig, die ganze Babyausstattung musste dreifach gekauft werden. Der gebrauchte Drillings-Kinderwagen komme günstig aus Bielefeld. Fehle nur noch eine erschwingliche Haushaltshilfe. Für die 31-jährige Mutter sind Stillen und Zufüttern so schon eine Herausforderung. Wenn einer arbeitet, wird es nicht allein zu schaffen sein, befürchtet sie. Auf ihrer Homepage www.mehrlingswahnsinn.de sucht Antje von Mersewsky den Austausch mit anderen Mehrlings-Müttern.

Zur Welt kamen die drei Mädchen am 6. August im Frankfurter Klinikum Markendorf, per Kaiserschnitt, in der 31. Schwangerschaftswoche, als "Frühchen". Auch jetzt, zu Hause, tragen alle drei noch viel zu große Hemdchen und Strampler. "Wir haben die Babywäsche mit Absicht zu heiß gewaschen – in der Hoffnung, dass sie einläuft", sagt Matthias Deubler. Die jungen Eltern wirken müde, aber glücklich. Jeden Tag haben sie am Klinikbett gewacht. Ein Foto im Album zeigt: Sechs winzige Füßchen hätten zusammen in Papas Hand gepasst. Weil alles so gut lief, durfte die Familie am Sonntag vorzeitig nach Hause und ist endlich in Fürstenwalde angekommen.