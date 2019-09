Uwe Wuttke

Bad Saarow (MOZ) Der GC Bad Saarow veranstaltet am Sonnabend das größte Einzelturnier Deutschlands.

Vanessa Herbon kann sich ein breites Lächeln nicht verkneifen. Der Golf-Direktorin im Arosa Scharmützelsee ist die Vorfreude anzumerken, denn am Sonnabend beginnt mit einem Kanonenstart auf den vier Plätzen des Resorts mit dem "Big Bang" das mit 333 Teilnehmern größte Einzel-Golfturnier Deutschlands. "Das ist eine große Herausforderung", sagt die Präsidentin des GC Bad Saarow. Vor allem logistischer Art, schließlich müssen zum Beispiel die Starter ihre zahlreichen Autos irgendwo parken.

Allerdings gibt es in der Republik kaum Golfanlagen, die in der Lage wären, eine Veranstaltung dieser Größe überhaupt durchzuführen. Am Silberberg stehen der Faldo-, der Palmer- und der Stan-Eby-Kurs mit jeweils 18 sowie der Jake-McEwan-Kurzplatz mit 9 Löchern zur Verfügung. Dass Golf-Resort im bayrischen Bad Griesbach nennt sein jährliches Amateur-Turnier im Übrigen das größte Europas. Allerdings wird es in 96 Teams mit je 8 Spielern und über vier Tage ausgetragen.

Vom Anfänger bis zum Profi

Das Spektrum der in Bad Saarow vertretenen Akteure ist breit gefächert. "Vom ehemaligen Profi bis zum blutigen Anfänger ist praktisch alles vertreten", erzählt Vanessa Herbon. Normalerweise wird bei so einem Turnier ausgelost, wer auf welchem Platz seine Runde spielt. Allerdings wird das vorhandene Spielvermögen jedes Einzelnen beim "Big Bang" mit einbezogen. So wird Saarows Clubmeister Lukas Handreck, der ein profihaftes Handicap von2,9 aufweist, sicher auf dem schwierigsten Platz antreten, dem Faldo-Kurs. Akteure, die gerade die Platzreife absolviert haben und ein Handicap von 54 besitzen, werden eher auf dem Kurzplatz spielen.

"Wir wollen ein besonderes Fest veranstalten und zeigen, wie groß unser Resort und wie cool Golf ist", sagt Herborn, die die Idee hatte zu dieser Mammutveranstaltung in dem Resort, das 2015 nur knapp mit seiner Bewerbung für den Ryder-Cup 2022 scheiterte. Natürlich wollen die Saarower beweisen, dass sie mit dem "Big Bang" in der Lage sind, eine Großveranstaltung zu stemmen. Dazu gehört neben einem Gruppenfoto auch eine Party im Anschluss an das Turnier. Dem Bekanntheitsgrad von Ort und Arosa Scharmützelsee wird es nicht schaden.