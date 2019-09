Carola Voigt

Schwedt (MOZ und Kerstin Mayerhoff) Der letzte Reitertag der Saison ist Geschichte, die Besten des Jahres sind ermittelt. Der Reitclub "Perle der Uckermark" Schwedt trug das Saison-Finale der Nachwuchsreiter aus und kürte die Champions.

Die Ergebnisse dieses letzten Reitertages und das Beste aus vorangegangenen Wettbewerben waren Bewertungsgrundlage in drei Kategorien. In der E-Dressur setzte sich Viktoria Nitsch von den Passower Pferdefreunden mit 13,7 Punkten an die Spitze. Es folgten Lynn Mayerhoff (RC Schwedt/13,3) und Amelie Sophie Michael (Passower Pferdefreunde/12,9). Im einfachen Springreiterwettbewerb behauptete sich Lynn Mayerhoff vom Gastgeber mit 14,8 Punkten. Auf dem Silberplatz setzte sich Amelie Sophie Michael (Passow/13,6). Einen dritten Teilnehmer gab es in dieser Rubrik nicht. Im Stilspringen Klasse E gewann Eugenia Rahm vom PSV Pinnow mit 14,6 Zählern. Es folgten Philip Pohlmann (Pferdefreunde Stendell/14,6) und Ileane Heydendorf (RC Schwedt/10,7).

Die Platzierten werden nun neben der Ehrung durch den Kreisreiterverband Uckermark, die Sylvia Werkmeister, Jugendwart Phillip Hoffmann und Wolfgang Steglin vornahmen, vom 19. bis 20. Oktober an einem Trainingscamp bei den Passower Pferdenfreunden teilnehmen. Hier wird die Gruppe durch Daniela Weigt, eine professionelle Pferdewirtin, an einem Wochenende speziell gefördert. Finanziert wird das Camp vom Kreisreiterverband.

13 Prüfungen wurde auf dem Gelände des RC Schwedt Am Waldbad parallel auf dem Springplatz und im Dressurviereck ausgetragen. Unter den aufmerksamen Blicken der beiden Wertungsrichterinnen gingen die Wettbewerbe im angekündigten Zeitplan über die Bühne. Anschließend wurden die Schleifen sowie Ehrenpreise vergeben. Während im vergangenen Jahr die Passower Pferdefreunde Schleifensieger waren, hatte dieses Mal der Gastgeber RC Schwedt mit einer Sieg-Schleife mehr die Nase vorn.

Auch die ganz kleinen Reiter durften in einem Führzügelwettbewerb ihr Können zeigen. Der Star im Parcours war zweifelsohne der fünfjährige Fynn Rayn vom RV Vierraden, der ganz stolz auf seinem Mini-Pony "Hanny" saß. Punktbeste der vier Starter war Honey Summer Wachlin von den Passower Pferdefreunden. Geehrt wurden aber alle und bekamen kleine Preise von der Vereinschefin des RC Schwedt, Jacqueline Seide. Ein besonderer Höhepunkt war in diesem Jahr das "Jump & Run". Hierbei bestritten ein Reiter zu Pferd und ein Reiter zu Fuß den gleichen Hindernisparcours. Dabei hatten nicht nur die Reiter großen Spaß, sondern auch die Zuschauer, die alle Paare kräftig anfeuerten. Als Sieger gingen Lilly Rinkau/Lynn Mayerhoff vom RC Schwedt hervor.

Am Ende des Tages lobten Richterinnen, Aktive und Zuschauer die Organisation des Turniers. "Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle noch einmal an alle Helfer richten, die für diesen wunderbaren Tag sorgten", so die abschließenden Worte von Seide.