Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Es ist vollbracht! Die schier endlosen Stunden des Wartens und des Bangens sind vorbei, Unfallkaterchen Chitto (BRAWO berichtete am 22. September) hat seine Beckenoperation in der Tierklinik in Potsdam gut überstanden. Wie sein behandelnder Arzt berichtet, war es ein sehr komplizierter Eingriff, der mehrere Stunden dauerte. Während die rechte Seite ganz gut aussah, musste links unter anderem eine Platte eingesetzt und alles neu gerichtet werden. Viel mehr Zeit hätte nicht bis zu dem Eingriff vergehen dürfen, dann wäre schon einiges schief zusammengewachsen gewesen und hätte zu neuen Problemen geführt. "Wir alle sind unendlich froh und erleichtert", freut sich Tierheimleiterin Sabrin Haufschildt und berichtet weiter: "Chitto, dem tapferen, kleine Kämpfer, geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat in den kommenden acht Wochen Käfigruhe, danach wird wieder ein Röntgenbild gemacht um zu schauen wie es aussieht und dann sehen wir weiter. Chitto steht sogar schon wieder auf und belastet die Hinterbeine, es sieht also erst einmal wirklich gut aus."

Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude: "Wir wissen angesichts der Hilfsbereitschaft so vieler Tierfreunde gar nicht was wir sagen und wie wir uns bedanken sollen. Das erforderliche Geld für Chittos Operation und Nachbehandlung haben wir in Rekordzeit zusammenbekommen. An alle Spender: Von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, auch im Namen von Chitto. Wir freuen uns unendlich, dass es so viele Menschen gibt, die Anteil am Schicksal dieses tollen, kleinen Katers nehmen", so die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Brandenburg an der Havel e.V., Edda Kaßau, sichtlich gerührt.

Chitto war am 11. September in das Tierheim in der Caasmannstraße gekommen. Offensichtlich von einem Auto angefahren war er seinem Schicksal überlassen und einfach liegengelassen worden. Liebe Tierfreunde fanden ihn noch rechtzeitig und retteten ihm so das Leben. "Auch ihnen gilt unser Dank, denn hätten sie wie viele andere weggeschaut, wäre Chitto sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben", so Sabrin Haufschildt. Doch das ist nun vorbei. Ist Chitto wieder vollständig gesund, darf er in ein eigenes Zuhause umziehen und sein Leben in vollen Zügen genießen.