Anlaufstelle für jedermann: Das Geschenkestübchen am Platz der Freiheit in Brieskow-Finkenheerd. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd Reger Andrang herrschte gestern Vormittag im Geschenkestübchen "Dies & Das" im kleinen Einkaufszentrum am Platz der Freiheit in Brieskow-Finkenheerd. Vor allem Päckchen brachten Kunden vorbei, sodass es nicht wundert, dass viele Bürger, die hier ein- und ausgehen, von der Poststelle sprechen. Gut war die Stimmung im Geschäft von Dagmar Eisenmann (52) und das nicht ohne Grund. Seit voriger Woche steht fest: Der Laden wird nun doch nicht zu Ende Oktober geschlossen, sondern von einem neuen Betreiber fortgeführt.

Neuer Betreiber aus Groß Lindow

Silvio Thiede aus Groß Lindow, Inhaber des Unternehmens Thiede Immobilienservice, wird das Geschenkestübchen "Dies & Das" übernehmen und dafür zwei Arbeitskräfte einsetzen. Weiterhin mit dabei wird die Dame sein, die in Teilzeit als 450-Euro-Kraft schon lange für Dagmar Eisenmann tätig ist. Auf der Suche nach geeigneten Gewerberäumen für seine Unternehmung war Silvio Thiede auf leer stehende Räume direkt neben dem Geschenkestübchen aufmerksam geworden und mietete sie an. Er, der seine geschäftlichen Postbelange oft über den Service im Geschäft von Dagmar Eisenmann erledigt, wusste von dem Dilemma der baldigen Schließung. "Ich habe gedacht, das Geschenkestübchen könnte man ja gleich mitmachen", erzählt er am Telefon. Ab 1. November führt er den Laden fort, etwas zeitversetzt öffnet dann direkt nebenan sein Immobilienservice.

"Ich finde es wunderbar, dass das Geschenkestübchen weiterhin geöffnet haben wird. Das ist einwandfrei. Die Leute sind ja entsetzt gewesen, als sie erfuhren, dass der Laden geschlossen wird. Gott sei Dank hat Frau Eisenmann einen Nachfolger gefunden", freut sich Stammkundin Ursula Frickert, die seit 54 Jahren in Brieskow-Finkenheerd lebt. "Pakete, Päckchen, Zeitungen – ich erledige hier einfach alles", sagt die rüstige Seniorin. "Es kommen ja auch Geschäftsleute, die ihre Post und Pakete abgeben. Das ist hier eine ganz wichtige Anlaufstelle. Hier treffen sich die Leute, sie reden miteinander, auch die Rentner."

Dagmar Eisenmann, die das Geschäft aus privaten Gründen aufgibt, ist froh, dass alles gut zu Ende geht. Zumal sie den Laden nicht komplett ausräumen muss. Insgesamt 14 Jahre lang, seit Oktober 2005, hatte sie dieses Geschäft mit Post-Service, Lotto-Annahme, Zeitungs-, Schreibwaren- und Geschenkartikel sowie einem Kleiderreinigung-Service betrieben. Bis auf die Keramik- und Geschenkartikel, die sie jetzt im Ausverkauf stark herabgesetzt verkauft, "wird alles andere auch weiterhin angeboten", sagt sie.

Die Geverka Gesellschaft für Immobilien- und Grundstücksverwaltung mbH (Berlin) verwaltet und vermarktet das Einkaufszentrum. Die Eigentümer der Immobilie halten Anteile in einer Fondsgesellschaft, so Geverka-Geschäftsführer Michael Heidenreich. In Anbetracht weiterer schon länger andauernder Leerstände in dem Einkaufszentrum – zurzeit sind es fünf – hatte er Ende August gegenüber der MOZ geäußert, dass die Mieteinnahmen die Betriebskosten nur noch schwer decken. Die erfolgreiche Vermarktung wie nach dem Start des Gewerbeareals vor 30 Jahren gehöre der Vergangenheit an. Eventuell, so überlegte er, könne man das Grundstück parzellieren und eines Tages als Bauland vermarkten.