Kerstin Ewald

Lobetal (MOZ) Wie kann Wirtschaft funktionieren, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert? Kann mein eigenes Geld oder das meiner Gemeinde konkret mitwirken an einem Modell solidarischer Ökonomie? Wer sich diese Fragen stellt, ist vielleicht richtig beim Termin am kommenden Montag, 30.September, im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Lobetaler Allerlei". Karl Hildebrandt, Geschäftsführer im Förderkreis Nordost der Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit, wird dabei den Ansatz und die Arbeit von Oikocredit mit konkreten Projektbeispielen vorstellen. Wer Appetit hat, kann auch Produkte aus dem Fairen Handel kosten.

Kredite für Genossenschaften

Weltweit beteiligen sich heutzutage mehr als 57 000 Privatpersonen und Organisationen an der 1975 gegründeten Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit. Sie stellt Kredite und Beratung für landwirtschaftliche Genossenschaften, Produzentenorganisationen im Fairen Handel, sozial verantwortliche Mikrofinanzinstitutionen sowie Betriebe im Bereich der erneuerbaren Energien im globalen Süden bereit. Die 1200 Mitglieder des als Verein organisierten regionalen Oikocredit Förderkreises Nordost, der vor allem in Brandenburg und Berlin tätig ist, tragen ab einem Genossenschaftsanteil à 200 Euro mit mehr als 23 Mio. Euro zu Oikocredit bei.

Vortrag mit Verkostung: Montag, 30. September, An der Schmiede 2 in Lobetal, Der Eintritt ist frei. Mehr Infos: nordost.oikocredit.de