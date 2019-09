MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Am kommenden Montag ist von 12 bis 18 Uhr das Saftmobil der Mosterei Klimmek, das am Sonntag bereits am Regionalmarkt in Bad Freienwalde mitmacht, auf dem Obi-Parkplatz der Kurstadt anzutreffen. Mitgebrachte Äpfel und anderes Obst können dort vor Ort zu Saft gepresst werden. Die Mindestmenge beträgt 50 kg Obst. Binnen 30 Minuten wird der Saft in 3- bzw. 5-Liter-Kanister abgefüllt.

Weitere Infos unterwww.mosterei-klimmek.de