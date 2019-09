Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der junge Mann hat es versäumt, seine Bewerbungsmappe vorab abzugeben, und kramt zuerst die falsche aus seinem Rucksack – sie ist an ein anderes Unternehmen gerichtet. Guido Gongoll, Inhaber des Fitness-Studios Athletic Park, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe und rät dem 16-Jährigen, die Mappe zur anderen Firma zu bringen.

So hat er drei Minuten Zeit, um sich die an ihn gerichtete Bewerbung anzusehen. Erste Feststellung: Im Anschreiben ist er, Gongoll, einmal richtig benannt, einmal steht ein anderer Name da. "Damit wäre er bei einer großen Firma schon raus", stellt Gongoll hinterher fest.

Beim alljährlichen Bewerbungstraining an der Morus-Oberschule bekommt der Woltersdorfer am Mittwoch aber seine Chance, und er würde mit seinen sportlichen Interessen auch nicht unbedingt schlecht passen. Allerdings hat er selbst ganz andere Pläne: Abitur am Oberstufenzentrum, in Sachen Beruf noch keine klaren Vorstellungen.

Etwas anders hat das bei der vorherigen Bewerberin ausgesehen. Die 16-jährige Gosenerin sagt, sie würde gern mit Kindern arbeiten und gibt sehr persönliche Gründe dafür an. Mit ihrer Offenheit und ihrem Auftreten beeindruckt sie Gongoll. Ihr ist zum Beispiel klar, dass es dazu gehört, die Hereinkommenden freundlich zu begrüßen, und dass ihre Arbeit zu Tageszeiten gefragt sein kann, zu denen andere vor dem Fernseher sitzen. Beide Bewerber haben sehr ungenaue Vorstellungen davon, was ihr Verdienst sein könnte. Gongoll legt beiden nahe, sich an diesem Punkt etwas zu überlegen und es auch offen zu vertreten.

Der Erkneraner Unternehmer ist seit Jahren in der Bewerbungswoche am Hohenbinder Weg zu Gast, hat aber nach eigener Aussage noch nie einen Mitarbeiter gefunden. Für Sandy Fredrich von Heizung Sanitär Woltersdorf oder Melanie Karras von Friseur Team Trend ist das anders. Sie zeigen sich in der Frühstückspause angetan von der guten Vorbereitung der Schüler. Anders als bei den Messen seien die Eltern nicht dabei.

Assessment-Center kommt

Ganna Gardner aus der Personalabteilung von Cemex aus Rüdersdorf ist zum ersten Mal dabei und zeigt sich ebenfalls angetan. Sie kann bei den jungen Leuten mit Fahrtkosten-Zuschüssen und anderen Vergünstigungen punkten, die für die kleinen Mittelständler nicht so ohne weiteres möglich sind. Alle drei 10. Klassen der Schule durchlaufen die Bewerbungswoche, das sind rund 75 Schüler. Dazu gehören noch Workshops mit der IHK und einem Assessment-Trainer am Freitag.