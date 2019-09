Noch gut in Schuss: Um Möglichkeiten für die Umrüstung des Bungalows am Bahnhof zu prüfen, hatte Zechins Bürgermeister Dieter Rauer (r.) die Gemeindevertreter zu einem Vor-Ort-Termin gebeten. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Der lang gehegte Wunsch vieler Zechiner Kinder und Jugendlicher nach einem eigenen Domizil hat nun durchaus Aussicht auf eine Erfüllung. Die Gemeindevertreter habe sich jetzt ein geeignetes Objekt am Bahnhof angeschaut, das sich die künftigen Nutzer allerdings selbst noch herrichten müssten.

Großer Rückhalt im Dorf

Etwa 240 Unterschriften haben Jugendliche aus Zechin für die Einrichtung eines eigenen Freizeitdomizils gesammelt. Darüber hatte Dieter Rauer die Gemeindevertreter informiert. "Die Jungs haben sich mächtig dafür ins Zeug gelegt", zollte Monika Märten vom Zechiner Verein Oderlandkids den Initiatoren, es handelte sich um fünf Jungen im Jugendweihe-Alter, auf MOZ-Nachfrage Respekt.

Der Verein Oderlandkids, der die Freizeitanlagen mit Freibad und Campingplatz betreibt, hatte mit der Gemeinde eine Vereinbarung, dass dort die Kinder aus der Gemeinde kostenlos die Einrichtungen nutzen können. Wöchentlich macht der Verein dort auch Veranstaltungen für die Kinder. Vorigen Sonntag war dort Kinderfest. Aber mehr als eine Hand voll Kinder kämen aus Zechin nicht hinzu. "Dass die Älteren ein eigenständiges Domizil wollen, wissen wir schon lange. Aber eine Betreuung wollen sie eigentlich nicht", so Monika Märten.

Bei der Suche nach einem geeigneten Objekt war Bürgermeister Dieter Rauer auf eine Partylaube gestoßen, die sich Bewohner des Zechiner Bahnhofsareals zu DDR-Zeiten aus den ehemaligen Bahnhofstoiletten gebaut hatten. Im so genannten NAW-Stunden hatten sie das gebäude gesichert, verputzt und mit einem festen Dach versehen. "Bei den Dacharbeiten war damals sogar einer der Beteiligten ums Leben gekommen", erinnerte sich Dieter Rauer. Entstanden waren eine überdachte Terrasse und eine inzwischen verwilderte Rasenfläche ringsum. Gemeinsam mit den Gemeindevertretern Fritz Krause Uhl (Bürgerliste), Kathrin Seel (Pro Zukunft) und Dirk Lexow (Sportfreunde) besichtigte der Bürgermeister den seit einiger Zeit leer stehenden Bungalow. Zuletzt hatte ein Zechiner dort das das Gebäude als Notwohnung genutzt. Noch sind einige Möbelstücke vorhanden. Es gibt einen Stromanschluss (vom Bahnhofsgebäude her) mit Sicherungen, einen Sanitärbereich und sogar ein kleines Obergeschoss, das über eine Außentreppe erreichbar ist. Ein Wasseranschluss fehlt.

"Ich habe mit dem Eigentümer des Bahnhofsareals Kontakt aufgenommen", informierte Dieter Rauer. "Erstaunlicherweise zeigte er sich aufgeschlossen der Idee gegenüber, dass aus dem Häuschen ein Jugendclub werden könnte. Er hat auch gleich einen Vertragsentwurf zugesandt. 30 Euro Pacht im Monat würde uns das kosten", so Rauer. Dies sei ein Angebot, dass trotz Haushaltssicherung für die Gemeinde durchaus annehmbar wäre, verständigten sich die Gemeindevertreter.

Mit dem für die Immobilienbewirtschaftung zuständigen Mitarbeiter der Amtsverwaltung Golzow hatte sich Dieter Rauer ebenfalls dort umgesehen. Die Grenzen des Grundstücks sind relativ klar erkennbar. Durch Hecken, Wäscheplatz-Pfosten und anderes wird deutlich, wie weit der Bereich der einstigen Partylaube einmal ging. Nach Norden hin grenzt ein kleines Grundstück an, das noch der BVVG gehört, mit der man sich auch ins Benehmen setzen könnte, um ein Nutzungsrecht zu bekommen.

Eigenleistungen wichtig

Nun hänge es allerdings auch von den Jugendlichen und ihren Eltern ab, welche Eigenbeiträge sie für das herrichten des Objekts zu leisten bereit wären. "Es wäre sogar ganz wichtig, dass die Jugendlichen sich hier selbst etwas schaffen. Nur so ist zu erreichen, dass sie es dann auch als ihren Klub in Schuss halten", mahnte Fritz Krause-Uhl aktive Aneignung an. Unter den Eltern seien schließlich auch Handwerker.

Da die Jugendlichen noch minderjährig sind, müsste eine Betreuung organisiert werden. Bürgermeister Dieter Rauer will dazu mit den Oderlandkids sprechen. Ihm schwebt ein ähnliches Modell vor wie in Kienitz, wo der Jugendclub auch von den Einwohnern mitbetreut wird. Dass ein Zechiner Klub auch nachhaltig für die Jugendförderung eine Rolle spielen kann, steht außer Frage. Immerhin stelle die Gemeinde Zechin einen großen Teil der Schüler der Golzower Grundschule. Wenn die Kinder älter werden, wollen sie auch so ein Domizil haben.