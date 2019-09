Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf einer Fachtagung zur Zukunft der Güterschifffahrt in der deutsch-polnischen Grenzregion haben Vertreter von Unternehmen, Verbänden und Kommunen am Mittwoch die Verbesserung der Voraussetzungen für die Binnenschifffahrt gefordert. Die Potenziale der Binnenschifffahrt könnten nur dann ausgenutzt werden, "wenn durchgängig leistungsfähige Wasserstraßen zur Verfügung stehen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. In der deutsch-polnischen Grenzregion gebe es in dieser Hinsicht jedoch erheblichen Handlungsbedarf. Als Beispiele werden die zu kleinen Schleusen am Oder-Spree-Kanal in Fürstenwalde und die häufig sehr geringe Wassertiefe der Oder genannt.

Mehr Güter auf das Wasser

"Diese Situation beschränkt die Durchlässigkeit des europä­ischen Wasserstraßennetzes und mindert in der Folge die Attraktivität des Binnenschiffs als ökonomische und ökologische Alternative für Logistiklösungen", heißt es in der abschließenden Erklärung weiter. Damit blieben auch Potenziale ungenutzt, den Güterverkehr von der Straße aufs Wasser zu verlagern. Die Unterzeichner fordern, die Schiffbarkeitsverhältnisse auf den Wasserstraßen zu verbessern, um so die Wettbewerbsfähigkeit der Güterschifffahrt zu stärken. Sie fordern weiter, jene Maßnahmen, die im Frühjahr 2015 im deutsch-polnischen Abkommen über die Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen festgelegt worden sind, endlich umzusetzen. Und sie fordern von der Bundesregierung, die Oder und den Oder-Spree-Kanal in der Bundesverkehrswegeplanung als Binnenwasserstraßen auszuweisen – momentan werden sie dort als "Wasserstraßen außerhalb des Kernnetzes" geführt.

Lob für Oderausbau-Pläne

Zu der deutsch-polnischen Fachtagung eingeladen hatte der Landkreis Oder-Spree. Vorgestellt wurde unter anderem ein Testprojekt für den Einsatz automatisierter und autonom fahrender Schiffe auf der Spree-­Oder-Wasserstraße, das in diesem Jahr gestartet worden ist. Gelobt wurde der von Polen angestrebte langfristige Ausbau der Oder als Wasserstraße für den Güterverkehr. Vorgeschlagen wurde, als kurz- oder mittelfristige Lösung parallel zur Oder Kanäle für die Binnenschiffe zu bauen, um Engpässe umgehen zu können. Umweltschutzorganisationen verzögerten Ausbauprojekte an Wasserstraßen, wodurch Zeit verloren werde, wurde kritisiert.