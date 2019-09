Julian Stegemann

Joachimsthal Ein ganzes Wochenende zusammen als Fußballmannschaft verbringen und gegen gleichaltrige Mannschaften antreten. Das und viele weitere Freizeitmöglichkeiten gab es mal wieder beim Werbellinseecup. Bei der 43. Ausgabe des Junioren-Traditionsturniers konnte sogar eine Barnimer Mannschaft den Pott nach Hause nehmen.

Die ganze Woche drauf gefreut

Nach der Anreise und der Begrüßung der Mannschaften am Freitagabend startete am nächsten Morgen das Turnier der E-Junioren. 21 Mannschaften duellierten sich bei gemütlichem Spätsommerwetter.

"Die Kinder haben sich schon die ganze Woche über drauf gefreut. Es hat so einen Ferienlager-Charakter und ist einfach ein super Turnier", verriet Sebastian Klemke, Trainer der E-Junioren der SG Schwanebeck. Auch wenn seine Jungs am Ende auf Platz 15 landeten, ging es dem Coach vor allem darum, viel zu probieren und Spaß zu vermitteln.

Platz 3 für SV Biesenthal

Auch Christian Otto vom SV Biesenthal fand für das Turnier lobende Worte. "Wir haben tolles Wetter, es sind super Mannschaften dabei. Ziel ist es, mit einem guten Gefühl wieder nach Hause zu gehen", so der E-Junioren-Trainer vor dem Turnier. Und seine Mannschaft präsentierte sich genau so motiviert wie ihr Coach. Am Ende wurde es ein starker dritter Platz für die Biesenthaler, die vor allem den Teamgeist stärken wollten. "Teamgeist ist in einer Fußballmannschaft ganz wichtig. Ohne den kannst du als Mannschaft nicht gewinnen", so Otto. Noch besser lief es für das Team von Eintracht Wandlitz, das sich vor den Biesenthalern Platz zwei schnappte. Einzig SV Sparta Lichtenberg war nicht aufzuhalten und gewann verdientermaßen das Turnier der E-Junioren.

Bei den D-Junioren machten vor allem die Kicker des FSV Bernau auf sich aufmerksam. Während die zweite Mannschaft sich Platz drei sicherte, gelang der ersten Nachwuchsauswahl der ganz große Triumph. Vor dem TSV Rudow schlossen die Bernauer das Turnier auf dem ersten Platz ab und konnten im Anschluss ausgiebig feiern. Die D-Junioren von Fortuna Britz erreichten zudem einen ordentlichen fünften Platz.

15 F-Junioren-Teams ging der Sieg am Ende an die Kicker von Concordia Britz. Beste Barnimer Mannschaft wurde Grün-Weiß Ahrensfelde auf dem dritten Platz. Der FSV Basdorf belegte Platz sieben.

Teamgefühl gefördert

Insgesamt können die Junioren und Trainer auf ein tolles Fußballwochenende zurückblicken, dass sicherlich ein Highlight der Saison war. Ob gemeinsame Übernachtungen, Kinoabende, das Höhenfeuerwerk oder doch die Lasershow – der Werbellinsee-Cup vermittelte wieder viel Spaß und förderte das Teamgefühl der Mannschaften.