Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Anfang der Woche lässt die Frankfurter Wasser und Abwassergesellschaft mbH (FWA) an der Kreuzung Markendorfer Straße, Weinbergweg, Puschkinstraße und Damaschkeweg alte Trinkwasserleitungen auswechseln. Die Kreuzung ist deshalb aus Richtung Leipziger Straße und August-Bebel-Straße komplett gesperrt (MOZ berichtete). Und zwar bis Mitte November. Doch das ist die nicht die einzige laufende Baustelle der FWA.

Beim größten Investitionsvorhaben gehen die Arbeiten langsam auf die Zielgerade. Für knapp 700 000 Euro lässt die FWA in Lillihof das Abwasserpumpwerk erneuern. Das Projekt sei inzwischen zu drei Vierteln fertiggestellt, berichtet FWA-Sprecherin Anne Silchmüller. Staukanäle seien verlegt und verfüllt, die alte Anlage – dank eine provisorischen Umpumpbetriebes – zurückgebaut worden. Aktuell arbeite die beauftragte Firma daran, neue Pumpen und Rohre zu verlegen. "Anschließend wird die Steuerungstechnik erneuert", erklärt Anne Silchmüller.

Ebenfalls fast abgeschlossen ist der Austausch von Trinkwasserleitungen im Ortsnetz Rosengarten-Pagram. Die Rohre seien verlegt, bis Oktober müssten nun nur noch die Hausanschlussleitungen auf die neuen Versorgungsleitungen umgebunden werden. Das Gleiche gilt für das Rohnetz in der Käthe-Kollwitz-Straße in Frankfurt. Auch hier rechnet die FWA mit dem Bauende im Oktober. Im Wulkower Weg in Kliestow hat die Erneuerung des Rohrnetzes erst begonnen. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte November andauern.

Darüber hinaus lässt das Unternehmen aktuell zwei Regenwasserkanäle sanieren. In der Nuhnenvorstadt ist der sogenannte Inliner auf einer Länge von 1310 Metern in die 20 bis 80 Zentimeter breiten Kanäle inzwischen komplett eingezogen. derzeit fährt die FWA die Kanäle mit einer Kamera zur Prüfung ab. Die Schächte sind saniert. Nur in der Max-Hannemann-Straße fehlt noch ein Schacht, der ersatzweise neu gebaut werden muss.

In Hansa Nord ist die Sanierung von Regenwasserkanälen dagegen noch im vollen Kanäle. Seit Anfang September werden auch hier größtenteils mittels Inliner-Verfahren die Schächte saniert. Dabei wird ein mit Kunstharz getränkter Kunststoffschlauch in die Kanäle eingebracht, der über UV-Licht aushärtet. Größere Schäden werden aber auch in offener Bauweise repariert, beispielsweise im Finkensteig.