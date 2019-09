Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Hinter den Kulissen laufen die Gespräche zur Schaffung einer neuen Kita in der Kreisstadt auf Hochtouren. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Schröder am Dienstagabend im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung. Derzeit fehlten 60 Plätze in der Stadt, erklärte er. Schröder war vom Fachausschuss beauftragt worden, weiter bezüglich des Areals des ehemaligen Jobcenters in der Küstriner Straße zu verhandeln. Die Verwaltung favorisiere diese Standort. Die darauf befindliche Baracke würde im Falle der Herrichtung des bestehenden großen Gebäudes als Kita abgerissen. Nötig wäre aber auch ein Anbau. Das 7000 m2 große Grundstück würde sich eignen, um auch entsprechende Freiflächen gestalten zu können, erklärte Schröder.

Der Verwaltungschef informierte die Abgeordneten, dass er mit allen vier Trägern, die derzeit eine Kita in Seelow betreiben, Gespräche geführt hat. In einer gemeinsamen Runde hätten deren Vertreter dafür plädiert, dass ein bereits in Seelow agierender Träger die Betreibung übernehmen sollte. "Zwei haben Bereitschaft signalisiert, dafür zur Verfügung zu stehen", so Schröder. Mit auswärtigen Interessenten, wie den Johannitern, habe man sich nicht im Rahmen der in Seelow geltenden Kita-Satzung einigen können. Die Johanniter, die auf der Areal des einstigen CJD in der Hinterstraße eine neue Kita bauen wollten (dafür gab es schon alle nötigen Beschlüsse), waren deshalb von dem Vorhaben zurück getreten. Die Verwaltung prüfe derzeit die Kosten-Leistung-Rechnungen der Kitas. Er gehe davon aus, dass eine Änderung der Kita-Satzung nötig sein wird und Anpassungen erfolgen.

Schröder verwies zugleich auf das Thema Hort. Der ist für 180 Kinder zugelassen. Derzeit werden 242 Kinder betreut, 60 in Räumen der Grundschule. Dies sei schon immer keine ideale Lösung gewesen, betonte der Verwaltungschef. Mittlerweile gebe es einen ersten Planungsentwurf, um am bestehenden Hortgebäude anzubauen. In der nächsten Bauausschussberatung wird es weitere Informationen zum Stand geben.