Frankfurt (Oder) Mit so viel musikalischer Vielfalt wie nie zuvor feiert die Viadrina am Sonnabend, 16. November, ab 20 Uhr den 25. Uniball. Der Kartenverkauf beginnt Dienstag, dem 1. Oktober.

Erstmals werden drei Bands das Foyer im Kleist Forum bespielen. Die kubanisch-französisch-deutsche Gruppe Mi Solar bietet Salsa mit Einflüssen aus Pop, Funk und Hip-Hop. Im Anschluss wird das Adriano Celentano Gebäckorchester die Erinnerung an den Italo-Schlager feiern, bevor Skaver bekannten Ohrwürmern einen Ska-Rhythmus verpasst. Während des ganzen Abends spielt im Großen Saal – dem Ballroom – die Max Demian Band Funk, Soul und Rock. Im Club wird DJ Croaky bis in den frühen Morgen auflegen.

Wie in den Jahren zuvor werden Karten in drei Kategorien angeboten. Mit einer Ballkarte kann in allen drei Räumen gefeiert werden. Sie kostet im Vorverkauf 35 Euro, Studierende und Graduierte bezahlen 25 Euro. Eine Galeriekarte für 45 Euro garantiert zusätzlich einen Sitzplatz auf der Galerie. Mit der Saalkarte für 85 Euro sichert man sich einen Platz an einem Zehner-Tisch samt Bedienung und Gala-Buffet im Ballroom. Die Karten können ab Dienstag, 1. Oktober in der Tourist-Info im Bolfrashaus, an der Kasse im Kleist Forum oder online gekauft werden.

Der Einlass am Ball-Abend beginnt um 19.30 Uhr. Alle Informationen zum Ball und dem Kartenverkauf unter: www.europa-uni.de/uniball.