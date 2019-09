Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Der polnische Strafverdächtige, der am 11. September nach einer Flucht nach Deutschland am Berliner Ring von zwei Brandenburger Polizisten gestoppt und erschossen wurde, ist von fünf Schüssen der Beamten getroffen worden. Dieses Ergebnis der Obduktion gab ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch auf Anfrage bekannt.

Es sei zweifelsfrei ermittelt worden, dass es sich um den 26-jährigen Pawel R. handelte, der wenige Stunden zuvor in seiner Heimatstadt Gorzów eine gleichaltrige Ukrainerin per Kopfschuss getötet haben soll.

"Insgesamt wurden von den beiden Polizisten zehn Schüsse auf den Mann abgegeben, der in seinem Auto sitzend einen Vorderlader-Revolver auf die Beamten gerichtet hatte", sagte der Sprecher weiter. Obwohl der Pole selbst keine Schüsse abgegeben habe, sei nach bisherigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass es sich "um einen gerechtfertigten Schusswaffeneinsatz" zum Schutz des eigenen Lebens handelte. Fünf Schüsse seien entweder vorbeigegangen oder in der Tür des Autos steckengeblieben.

Ein Sprecher der Landespolizei sagte dazu, dass es den Einsatzvorschriften entspreche, wenn in solch einer Situation "so lange geschossen wird, bis ein Wirkungstreffer erzielt wurde, der zur Handlungsunfähigkeit führt". Die beiden Polizeibeamten hätten, bevor sie schossen, mehrfach laut von dem Mann gefordert, die Waffe niederzulegen. Die zwei Polizisten befänden sich "seit einigen Tagen wieder im Dienst".