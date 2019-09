Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Kinder, wie die Zeit vergeht! Petra Ertel konnte es kaum glauben, als sie der Glückwunsch aus dem Amt Lebus erreichte – zum 40-jährigen Dienstjubiläum. Wir treffen die Leiterin der Mallnower Kita "Zwergenland" am Mittwoch mit ihren Kolleginnen und den Kindern im Haustiergarten des Dorfes. "Wir sind mittwochs immer hier", erklärt die rüstige 60-Jährige – und bückt sich, um ein Stück Papier aufzuheben. "Wenn wir das machen, schauen sich die Kinder das ab", weiß Petra Ertel aus Erfahrung.

Berufsstart in Frankfurt

In Frankfurt geboren und in Mallnow aufgewachsen, hatte sie den Erzieher-Beruf ab 1975 an der Frankfurter Fachschule für Vorschulerziehung erlernt. "Wir waren der ersten Jahrgang an der Schule", erinnert sich Petra Ertel.

An ihre erste Arbeitsstelle, einen modernen Kindergarten im Frankfurter Siedlerring, erinnert sich die Mallnowerin mit gemischten Gefühlen: In den so genannten Kombi-Gruppen betreuten zwei Erzieherinnen 30 Kinder. Das und die "Beschäftigung im 20-Minuten-Takt" seien nicht ihr Ding gewesen. Ebenso wenig wie das Leben in der Stadt, sagt Ertel.

Als zum September 1982 eine Leiterin für den Mallnower Kindergarten gesucht wurde, ergriff sie die Chance zur Rückkehr in ihren Heimatort, baute mit ihrem Mann ein altes Haus aus, zog drei Kinder groß – und leitet die Kita, die sich noch immer im "LPG-Haus" an der Schönfließer Straße befindet, bis heute.

"Ich hatte schon etliche Eltern heutiger Kita-Kinder hier", sagt Petra Ertel stolz. Und ist dankbar dafür, dass ihr all die Jahre "wirklich tolle Kolleginnen" zur Seite gestanden hätten. solche, die "mitdenken und mitziehen", auch in schwierigen Zeiten, wie die Kita-Leiterin sagt.

Denn nach der Wende wurden weniger Kinder geboren, war die Kita zeitweise schlecht belegt. "Zum Glück hatten wir immer Bürgermeister und Abgeordnete, die hinter uns standen – auch nach der Eingliederung in die Stadt Lebus", betont Petra Ertel.

2008/09 wurde die Kita saniert und modernisiert, ein neuer Spielplatz gebaut. Das Engagement hat sich gelohnt: Ab Oktober wird das "Zwergenland" mit 31 Kindern komplett ausgelastet sein. Die drei Erzieherinnen bekommen eine neue Kollegin.

"Petra ist ehrlich, gerecht und total entspannt – einfach eine sehr gute Chefin", spricht Erzieherin Doreen Barsch den Kita-Mitarbeiterinnen aus dem Herzen.

Vernetzung mit dem Dorf

Zum Erfolgsrezept der Mallnower Kita und ihrer Leiterin gehört die Vernetzung mit dem Ort: Petra Ertel ist Mitbegründerin und seit 2001 die Vorsitzende des Dorfentwicklungsvereins Malnowe. Die Kita veranstaltet jährlich zwei Fest im Haustiergarten, zu denen Kinder und Familien aus Mallnow und Umgebung eingeladen sind – das Kinderfest im Frühsommer und ein Herbstbasteln. Zu letzterem wird am Sonnabend, ab 14 Uhr, eingeladen.