Wilfried Hohmann

Müllrose Im ersten Heimspiel der Saison hat die 2. Männermannschaft der HSG Schlaubetal-Odervorland im Kreisliga-Derby den SSV Rot-Weiß Friedland mit 30:18 (14:12) geschlagen. Ein Duell, das immer etwas Besonderes ist, wenn diese langjährigen Kontrahenten in einem Punktspiel aufeinandertreffen.

Das Gastgeberteam von Trainer Uwe Bannert ging offenbar völlig übermotiviert in dieses Spiel. Statt mit Überlegung im Angriff und der Abwehr zu agieren, packte man die "Brechstange" aus, versuchte jeden Angriff sofort mit aller Macht zum Abschluss zu bringen und fabrizierte dabei leichte Fehlabspiele und unplatzierte Torwürfe, was den Friedländern im Gegenzug die Möglichkeit zu eigenen Treffern ermöglichte.

Und das nutzten sie weidlich, denn die Gastgeber verloren nach missglückten Angriffen auch in der Abwehr jegliche Ordnung. Jeder "klebte" mehr oder weniger auf seiner Position oder kam beim Versuch des Attackierens des Gegenspielers meist zu spät. Die Folge waren viele einfache Tore der Gäste gepaart mit einem "schwarzen" Tag von HSG-Torhüter Konstantin Schulz, der entgegen sonstiger guter Leistungen in dieser Partie keine Hand an den Ball bekam.

Bannert platzt der Geduldsfaden

Die Folge war, dass die Gäste nach 15 Minuten mit 8:4 vorn lagen und nach 20 Minuten weiterhin mit 10:8 führten. Dann platzte Bannert ob der Spielweise seines Teams der Geduldsfaden. Nach einer emotionalen Ansprache, der Hereinnahme von Torhüter Max Haase sowie einigen Umstellungen in der Abwehr fanden die Gastgeber nun endlich zu ihrem gewohnt sicheren Spiel. Die Angriffe wurden konzentriert ausgespielt und abgeschlossen, die Abwehr stabilisierte sich zunehmend und die HSG verwandelte den Rückstand bis zur Pause in eine 14:12-Führung.

Die Gastgeber wirkten in der zweiten Halbzeit wie verwandelt und begeisterten ihre Fans mit einem starken Angriffsspiel. Dazu machten sie die Deckung zu einem wahren Bollwerk, wogegen die Gäste einfach kein Mittel fanden. Ihnen gelang neun Minuten lang kein einziger Treffer, während die Müllroser mit acht Treffern in Folge auf 20:12 erhöhten.

Auch in der Folge ließen die Gastgeber nicht nach und gewannen am Ende völlig verdient mit 30:18. Bemerkenswert an dieser Leistungssteigerung war, dass sich alle eingesetzten Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Ein erleichtert wirkender Trainer Uwe Bannert erklärte nach dem Spiel: "Über die ersten 20 Minuten möchte ich den Mantel des Schweigens decken, da dies vom Torhüter bis zum besten Torschützen ein kollektives Versagen war. Danach spielte die Mannschaft aber dann den Handball, den wir uns als Trainer eigentlich vorstellen. Stabil in der Abwehr, variabel im Angriff und effektiv beim schnellen Konterspiel. Und das von der gesamten Mannschaft, weshalb ich niemanden hervorheben möchte."

Nach einer vierwöchigen Pause geht es für die HSG-Reserve erst am 19. Oktober mit einem Heimspiel gegen die BSG Pneumant Fürstenwalde weiter.

HSG Schlaubetal: Konstantin Schulz, Danny Hugler, Maximilian Haase – Felix Preiss 9/1, Jacob Rüffer 5/1, Adrian Eisermann 4, Martin Berger 2, Benedict Mendyk 3, Hendryck Kotzan 1, Sebastian Zimmermann, Justin Korau 1, Maximilian Gordziel 2, Tom Richter 3

Schiedsrichter: Mario Nawin/Stephan Blume – Siebenmeter: – Zeitstrafen: HSG II 5, SSV 6, einmal Rot