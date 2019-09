Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Große Sorgenfalten hat derzeit der Trainer der Eberswalder Reserve auf der Stirn. Jens Müller, Coach des Landesliga-Teams, ist frustriert über die Personalsituation in seiner Mannschaft. Nur neun Feldspieler und zwei Torhüter standen ihm zuletzt im Duell gegen den freiwilligen Absteiger aus der Verbandsliga, Berolina Lychen, zur Verfügung. Mit Ben Hanisch (dienstlich verhindert), Paul Pinkau (verletzt), Konrad Schubert (abgemeldet) und Lukas Boldt (Urlaub) fehlten dem Trainer wichtige Spieler. Aus der ersten Mannschaft verstärkte dafür Julian Kuhlmann das kleine Team der Eberswalder Reserve. Das ungleiche Duell ging für die Eberswalder klar mit 22:33 verloren.

Beginn noch ausgeglichen

In der Anfangsphase konnten die Eberswalder noch mithalten und so stand es nach vier Minuten 2:3. Ein besseres Zwischenergebnis verschenkten die Gastgeber durch zwei schwache ungenutzte Konterversuche sowie einen vergebenen Siebenmeter. Auch nach gut sieben Minuten waren die Hausherren beim 3:4 noch dran an dem Favoriten. Danach zogen die Lychener langsam davon, vom 3:4 ging es zum 3:7.

Begünstigt wurde dieses Zwischenergebnis durch eine hohe Fehlerquote bei den Gastgebern. Schritt- und Fangfehler häuften sich und die Uckermärker nutzten dies erbarmungslos aus. Besonders den Lychener Jan Wendland (12 Tore) bekamen die Eberswalder nicht in den Griff.

Beim 8:13 (23.) waren es bereits fünf Tore Differenz und Trainer Jens Müller nahm eine Auszeit. Bis zur Halbzeitpause blieb die Tordifferenz aber erhalten und so ging es mit 10:15 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann genauso, wie die erste geendete hatte. Die Eberswalder vergaben die Chance zur Resultatsverbesserung durch einen vergebenen Siebenmeter. Statt eines 12:15 stand es 10:16. Eine Zeitstrafe gegen Krystian Jonas nutzten die Gäste in Überzahl zu drei Toren und einem vorentscheidenden 10:19.

Tor erst nach sieben Minuten

Die Gastgeber konnten sich jetzt im Angriff gegen die Deckung von Berolina Lychen kaum noch entscheidend durchsetzen. Die fehlenden Aufbauspieler machen sich jetzt sehr negativ bemerkbar. Das erste Eberswalder Tor der zweiten Halbzeit fiel nach sieben Minuten durch einen Siebenmeter.

Nach 40 Minuten stand es 11:22, das Spiel war entschieden. Bis zum Schlusspfiff lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die letzten 20 Minuten verliefen mit 11:11 Toren ausgeglichen. So endete die Partie am Ende mit einem hohen 33:22-Erfolg des Favoriten Berolina Lychen.

Mit diesem Mini-Kader wird es die II. Mannschaft des 1. SV Eberswalde schwer haben, die Saison erfolgreich zu gestalten und weitere Siege einzufahren. Am Sonnabend müssen die Müller-Schützlinge (8. Platz, 2:4 Punkte) bei Blau-Weiß Perleberg (5. Platz, 2:2 Punkte) antreten und das wird sicherlich nicht einfach. In der vergangenen Saison ging es in beiden Vergleichen zwischen dem 1. SV II und BW Perleberg recht torreich zu, beide Teams gewannen ihr Heimspiel. Die Eberswalder waren zu Hause 40:35 erfolgreich und Perleberg gewann sein Heimspiel mit 40:31.

Eberswalde II: Peter Markiv, Joshua Richter (3) Krystian Jonas (4/1), Lucas Korte (3/1), André Kegel, (4), Julian Kuhlmann (3/2), Paul Knauf, Edward Dochow (3), Matthias Jonas (2), Igor Yezhov, Marcel Kästner, Paul Pinkau