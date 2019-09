René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Wind, so sagen es die Wetterprognosen voraus, wird am Wochenende nicht das Problem sein", freut sich Christian Funk. Zum 23. Mal organisiert er das Drachenfest, das am 28. und 29. September jeweils ab 10 Uhr an den Oderhängen zwischen Frankfurt und Lebus stattfindet. "Dass die schon lange Tradition nicht unterbrochen wird, dafür war diesmal ein größerer Aufwand nötig", erklärt er.

Die Felder ringsherum sind schon mit Raps bestellt und es sei in diesem Jahr etwas schwieriger gewesen, die entsprechende Parkfläche von den Eigentümern der Felder loszueisen. Schließlich konnte hier noch nichts angepflanzt werden. Gelungen ist es letztendlich doch und der Drachenexperte dankt ausdrücklich der Landgesellschaft Damm für das jahrelange Entgegenkommen.

Wie gehabt kostet das Drachenfest auch diesmal keinen Eintritt. Lediglich 2 Euro Parkgebühren sollten die Autofahrer bereithalten. Dafür wird am Sonnabend und Sonntag eine Menge geboten. Als besonderer Gast hat sich Frederick Meylan angekündigt. Der Kitebuggy-Fahrer konnte unter anderem die Deutsche Meisterschaft in der Open Class im Jahr 2018 gewinnen und will sein Können nun auch auf der Fläche zwischen Frankfurt und Lebus zeigen. Bei dem Trendsport wird ein Fahrzeug von einem Lenkdrachen gezogen. Ein Stück vom Flair der dänischen Nordseeinsel Rømø – Mekka der Kitebuggy-Szene – schwappt nun also auch nach Ostbrandenburg an die Oderhänge herüber, wenn Frederick Meylan allein vom Wind angetrieben mit 70 bis 80 Stundenkilometern über den Acker düst.

Drachen-Verkauf und -Reparatur

Mit dabei sind darüber hinaus auch wieder einige der Großdrachen, die bei kleinen und großen Besuchern regelmäßig für Aufsehen sorgen. "Die allermeisten der Drachenfreunde stellen diese absoluten Hingucker selbst her", berichtet Christian Funk. Biene Maja, ein Riesen-Krake und ein Hummer wurden in den letzten Jahren bereits am Himmel über den Oderhängen gesichtet. Für den normalen Besucher geht es natürlich auch eine Nummer kleiner. "Drachen wird es wieder zu kaufen geben", sagt der Organisator und Drachenhändler, der eine breite Angebotspalette bereit stellt. Außerdem steht er an beiden Tagen auch für mögliche Drachenreparaturen zur Verfügung. Kinderschminken gibt es ebenfalls. "Die Gäste sollen am Sonnabend oder Sonntag einfach einen schönen Nachmittag verbringen", sagt Funk. Dazu gehören auch Kaffee und Kuchen oder das eine oder andere Getränk aus der Drachenschänke.

Wer es wild-romantisch mag, der sollte am Sonnabend unbedingt länger bleiben. Dann werden die Flammen des Lagerfeuers das Stockbrot knusprig backen und in geselliger Runde Drachenabenteuer zum Besten gegeben. Herzhaftes aus der mittelalterlichen Braterei soll den großen Hunger vertreiben. Der Herbst wird in Frankfurt also auch in diesem Jahr gebührend empfangen.