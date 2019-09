MOZ

Ortsmarke (MOZ) Auf 167 Seiten mit Theodor Fontane unterwegs in Freienwalde und Falkenberg. Genau dies bietet das Buch von Ernst-Otto Denk, das der Autor heute Abend um 19 Uhr im Foyer des Moorbades in Bad Freienwalde vorstellt. Fontane, der am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren wurde, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Vertreter des Realismus, sowie als literarischer Spiegel Preußens. Aus seiner Feder stammen unter anderem Werke wie "Effi Briest", "Irrungen, Wirrungen" und "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland".

In mühsamer Kleinarbeit hat Denk die Reiseberichte Fontanes und seine Impressionen, unter anderem vom Schlossberg, dem Baa-See und dem Rosengarten, zusammengetragen. Dazu kommen zahlreiche alte Abbildungen und moderne Fotos.