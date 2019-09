Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Die einberufene Sondersitzung der Wandlitzer Gemeindevertretung am 7. August, bei der es um einen Antrag von AFD und BVB/Freie Wähler ging, der die Rückzahlung von Trinkwasserbeiträgen für Alt- und Neuanschließer sowie die Umstellung auf eine reine Gebührenfinanzierung im Trinkwasserbereich zum Ziel hatte, war aufgrund eines Geschäftsordnungsantrages gescheitert. Die Mehrzahl der Gemeindevertreter monierte, dass die Fachausschüsse und Ortsbeiräte nicht – wie sonst üblich – die Vorlage zur Erörterung auf dem Tisch hatten. Viele sahen in der Vorgehensweise der Antragsteller zudem den Versuch, das populäre Thema zu ihren Gunsten bei der damals bevorstehenden Bürgermeisterwahl am 1. September zu nutzen.

Die Bürgermeisterwahl in Wandlitz ist nun gelaufen, die Entscheidung gefallen. So haben die Gremien den Antrag von AfD/BVB/Freie Wähler vom August jetzt wieder auf dem Tisch. Am Dienstag tagte beispielsweise der Ortsbeirat von Wandlitz. Nicht nur Noch-Ortsvorsteher Oliver Borchert hatte Probleme mit dem seitenlangen Vorstoß von AfD und Bürgerbewegten, sondern auch Assol Urrutia-Grothe (SPD) und andere Mitglieder des Gremiums. Der Gründung einer Arbeitsgruppe innerhalb der Gemeindevertretung stimmten sie zwar zu, doch schon dieser den Auftrag zu erteilen, auf eine komplette Rückzahlung aller Trinkwasserbeiträge im Gebiet des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes (NWA) sowie eine Umstellung auf das reine Gebührenmodell hinzusteuern, lehnte eine Mehrheit ab. Ein riesiger Fragekatalog, den der NWA abarbeiten soll, wurde wiederum befürwortet. Mehr aber auch nicht. "Das ganze Vorgehen" der Antragsteller sei merkwürdig, stellte Oliver Borchert fest. "Wir können so etwas doch nicht beschließen, bevor wir keine Zahlen haben, nicht wissen, was das kostet", sagte Ortsbeiratsmitglied Assol Urrutia-Grothe.

NWA steht unter Dauerkritik

Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler), der selbst jahrelange Auseinandersetzungen um Altanschließerbeiträge mit dem NWA hinter sich hat, bleibt dabei: Die Handlungen des NWA seien rechtswidrig. Dass die Gemeinde Wandlitz 2016 mit ihrem Antrag auf Rückzahlung der Altanschließerbeiträge in der Verbandsversammlung gescheitert ist, weil keine Zweidrittelmehrheit für einen solchen Beschluss zustande kam, zeige einmal mehr, dass Wandlitz "eigene Wege" gehen müsse. Hintze drückte es nicht direkt so aus, aber nahezu jeder verstand: Wenn gar nichts anderes helfen sollte, dann müsse Wandlitz aus dem Verband austreten.

Übers Knie brechen könne man eine solche Entscheidung auf keinen Fall, ist sich der designierte Bürgermeister Oliver Borchert sicher. Das müsse gut überlegt und diskutiert werden. Er geht davon aus, dass das Thema NWA die Gemeindevertretung noch lange beschäftigen wird.