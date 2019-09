Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Ab dem 1. Oktober gibt es in Grünheide eine neue Annahmestelle für den Brief- und Paketservice der Deutschen Post.

Frank Pfennig hat sich für diese Dienstleistung beworben, den Zuschlag erhalten, sich in einem Wochenkurs in Hamburg fit machen lassen und kann dafür ein Zertifikat vorweisen. Der 61-Jährige ist an der Adresse Gottesbrück 70 a in Fangschleuse zu Hause und wird in einem Nebengelass für seine Kundschaft da sein. In der Garage wurde bereits ein Tresor aufgestellt und im Boden fest verankert, Regale sollen der Poststelle das entsprechende Antlitz geben.

Der Fangschleuser ist von Hause aus Ingenieur und im Bootsbau geschäftlich tätig. Er betätigt sich als Händler, Zulieferer und im Service in Sachen Bootszubehör, -bauelemente und –motoren. Er betreibt einen Kanuverleih, verkauft Eis und Getränke – "damit habe ich vor Jahren an der Adresse hier mal angefangen" – und allerlei Kleinigkeiten wie fair gehandelten, via Segelboot nach Europa gelieferten Kaffee und Rum sowie handgefertigte Täschchen.

Mit dem Postservice will er sich ein weiteres Standbein schaffen. Der Service schließt Retouren genauso ein wie Expresssendungen und Einschreiben. Als Öffnungszeiten gibt er montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 14 Uhr an. "Gehalten werden sollte auf der Straße, bei schweren Paketen kann ausnahmsweise bis an die Garage vorgefahren werden", bittet Pfennig seine Kundschaft um Rücksicht auf die anderen Anlieger.

Mit dem Angebot an neuer Adresse fällt die über fast 60 Jahre etablierte Dienstleistung an der Karl-Marx-Straße 31 weg. Wie Inhaberin Marion Jauernig sagt, gebe es bei ihr im Bäckerladen als erweitertes Angebot allerdings noch Briefmarken. Die Drogerie nebenan werde als Ladenlokal aufgegeben. "Die Artikel sind aber weiter erhältlich", sagt die Grünheiderin. "Einfach beim Bäcker nachfragen", ermuntert sie ihre Kundschaft. Ebenso wird sie weiterhin Pass- und Bewerbungsfotos anfertigen sowie den Fax-Service aufrechterhalten. Der Bäcker habe übrigens, wie gewohnt, sieben Tage die Woche geöffnet.