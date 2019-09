Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Polizei beteiligt sich heute erstmals an einer Aktion in 28 Ländern. Im Nachbarland Polen sind starke Kontrollen angekündigt.

Auf den ersten Blick liest es sich wie ein frommes Gebet: "Ich verspreche, dass ich vorsichtig und umsichtig fahre und die Verkehrsregeln befolge. Dass ich meine Familie, Freunde und Kollegen erinnere, im Straßenverkehr besonders vorsichtig zu sein. Dass ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halte und nur so schnell fahre, wie es sicher ist."

Doch hinter diesem Versprechen, das aus insgesamt 14 Punkten besteht und das jeder Verkehrsteilnehmer selbst mit seinem Namen auf der Internetseite https://projectedward.eu/de ablegen kann, steckt ein ernsthaftes Anliegen. "Vor einem Jahr ist es uns gelungen, auf diese Weise 37,2 Millionen Europäer zu erreichen", verkünden die Organisatoren vom europäischen Netz der Verkehrspolizeien TISPOL. Und deshalb gibt es den Tag, mit der Vision, dass niemand bei Verkehrsunfällen getötet werden soll, heute schon zum vierten Mal seit 2016.

"Die Polizei des Landes Brandenburg beteiligt sich erstmalig an dem Projekt, das in 28 Ländern stattfindet", sagt ihr Sprecher Torsten Herbst. Der Grund dafür liegt auf der Hand: In Deutschland ist die Zahl der Verkehrstoten insgesamt seit 1990 zwar deutlich zurückgegangen (von damals 11 300 auf 3275 im vergangenen Jahr). Doch in Brandenburg ist das Risiko im Straßenverkehr zu sterben gemessen an der Einwohnerzahl höher als in den meisten anderen Bundesländern. Während es in der Mark im vergangenen Jahr 57 Todesopfer je eine Million Einwohner gab (insgesamt wurden 143 Verkehrstote registriert), liegt der Bundesdurchschnitt bei 39 Getöteten je eine Million Einwohner.

"Wir haben uns dennoch entschieden, heute nicht einfach mehr Verkehrskontrollen als gewöhnlich durchzuführen, sondern versuchen, das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu erreichen", erläutert Torsten Herbst. Unter anderem ist die Zahl Null (englisch: Zero) als Symbol dieses Projekts auf Informationstafeln an den Autobahnen und in einzelnen Orten zu sehen. "Und über die Social Media Accounts der Polizei informieren wir schon seit Montag unter den Hashtags #ProjectEDWARD und #VisionZero über die häufigsten Verkehrsunfallursachen", so der Polizeisprecher.

Im Nachbarland Polen, wo die Aktion heute ebenfalls läuft, hat man sich für den harten Weg entschieden. So kündigt der Sprecher der Polizei in der Wojewodschaft Lebuser Land, Marcin Maluda, verstärkte Kontrollen an. Kraftfahrer, die zu schnell fahren, mit dem Handy in der Hand telefonieren oder an Fußgängerüberwegen nicht anhalten, müssten genauso mit Strafen rechnen, wie Radfahrer oder auch Fußgänger, die sich rücksichtslos verhalten.

Östlich der Oder ist die Zahl der Verkehrstoten gemessen an der Einwohnerzahl mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Das liegt zum einen an den immer noch schlechteren Straßen in zahlreichen Regionen des Nachbarlands. Allerdings stellen Raserei sowie Fahren unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss trotz drakonischer Strafen große Probleme dar.