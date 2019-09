26 Jahre an Bord: Sabine Pick ist die starke Frau hinter den Managern des Schwedter Oder-Centers. Die Assistentin der Geschäftsführung ist Diplom-Ökonomin und hatte in 25 Jahren Oder-Center acht Chefs. © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Als Sabine Pick im Oder-Center anfing, da gab es das noch gar nicht. Jedenfalls noch nicht fertig. Ihr Arbeitsvertrag ist auf den 1. Oktober 1993 datiert. Da wurde die damals arbeitslose Diplom-Ökonomin von der ECE angestellt und assistierte seither den vielen Chefs, die das Einkaufscenter leiteten, im Center-Management. Viele Schwedter kennen sie, wenn sie bei ihr Gutscheine kaufen, die gehen im Jahr für gut eine Million Euro über den Tisch.

Sie war 34, als sie an der Seite von Manager Axel Diewald auf die Baustelle des ersten ECE-Centers im Osten Deutschlands in einen Bürocontainer zieht. Sie organisierte Besucherführungen, Baustellenbesichtigungen, Richtfest und Eröffnung, Pressekonferenzen, Mieterverhandlungen bis hin zur Gründung der Werbegemeinschaft der Center-Mieter. Von Anfang an war sie dabei, kennt jeden Ladenmieter und fast jeden Mitarbeiter.

"Ich war vor allem beeindruckt von der Größe des Centers. Zuvor hatte ich für den Konsum in der Vierradener Straße als Verantwortliche für Einkauf und Personal gearbeitet, bis der Konsum nach der Wende pleite ging. Das Oder-Center war einfach zehn Nummern größer und eine ganz andere Welt", erinnert sie sich heute. Und sie "brennt" noch heute für "ihr" Center, freut sich, wenn sich Besucher über den Frühling in den Ladenzeilen freuen, über die Weihnachtsdeko, über die vielen Aktionen für die Kunden. "Klar, für etwas Besonderes fahren wir auch mal nach Berlin, aber für alles andere ist das Oder-Center mein Center", schwärmt sie.

Axel Diewald, Martin Strüber, Peter Herrmann, Sven Schulze, Bianka Käppler, Sebastian Baumann, Norbert Fels und aktuell Ralf Müller – die Center-Manager wechselten häufig. Die ständig neuen, meist noch sehr jungen Kaufleute, konnten immer von dem Wissen und der Erfahrung solcher langjährigen Mitarbeiter wie Sabine Pick, Techniker Karsten Block oder Hausinspektor und stellvertretender Leiter Udo Krause profitieren. Die stehen zwar nicht in der ersten Reihe, wenn das Center prominenten Besuch wie Otto-Versand- und ECE-Gründer Werner Otto oder Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck das Center besuchten oder Mitarbeiter ausgezeichnet werden. "Fotos von damals? Nee, da waren immer nur die wichtigen Herren und Damen in den Anzügen dabei", sagt Sabine Pick völlig nüchtern, ohne Vorwurf. Aber ein Gruppenfoto vor der ersten fertigen Ladenfassade fand sich doch in der Chronik. Was kaum jemand weiß: Oft mussten Mitarbeiter der ersten Stunde wie Sabine Pick Feuerwehr spielen, wenn andere ECE-Center eröffnet wurden und Assistenten einzuarbeiten waren. "22 Assistenten habe ich in all den Jahren eingearbeitet, sogar einen Urlaub musste ich dafür unterbrechen", erzählt sie.

Am verkaufsoffenen Sonntag jährt sich die Eröffnung am 29. September 1994 zum 25. Mal.