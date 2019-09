Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Regelmäßig nutzt Maud das Angebot, bei der Beeskower Tafel zusätzlich Lebensmittel einzukaufen. "Die Lebensmittel sind gut und auch erschwinglich. Ich schätzte das Angebot hier sehr", sagt die Frau, die vier Kinder groß gezogen und ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat. Maud ist kein Einzelfall. Inzwischen deckt die Rente bei vielen Menschen nicht mehr den Lebensunterhalt ab.

"Wir haben aktuell 924 registrierte Kunden. Dazu kommen 261 Kinder, die in dazugehörigen Familien leben", informiert Geschäftsstellenleiterin Marita Schwarz. Die Tendenz sei steigend: "Viele ältere Menschen kommen ohne die Zusatzkäufe nicht zurecht. Die Rente reicht einfach nicht." Inzwischen kennt die 63-Jährige, die Schicksale vieler Menschen aus dem Raum Beeskow, denn sie ist seit zehn Jahren dabei. Der Job ist bei ihr mehr als Arbeit. Marita Schwarz redet mit ihren Kunden und viele begrüßt sie mit einer innigen Umarmung.

Die Beeskower Tafel in Trägerschaft der Gesellschaft für Arbeit und Soziales e.V. ist eine von vier Einrichtungen im Landkreis Oder-Spree. An der Radinkendorfer Str. 4a gibt es nicht nur Lebensmittel wie Wurstwaren, Milch- und Käseprodukte, Obst und Gemüse, Brot oder Getränke, sondern auch Bekleidung, Möbel und viele andere Dinge des Haushalts. "Älteren oder besser gesagt, Menschen die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind oder Behinderten steht die mobile Tafel zur Verfügung", sagt die Geschäftsstellenleiterin.

Symbolische Preise

Die Preise für die angebotenen Lebensmittel entfalten eher einen symbolischen Charakter, feste Regeln gibt es nicht, aber die Unkosten müssen gedeckt werden. "Um Lebensmittel einzusammeln, fahren wir etwa 15 Supermärkte und einen Großmarkt in der Region an. Das heißt, wir müssen so kalkulieren, dass die Autos weiterhin rollen und auch Miete und Strom bezahlt werden können", erklärt Marita Schwarz.

Denn es gebe keine regelmäßigen Zuwendungen, auch nicht seitens der Stadt: "Ein Apfel mit einer kleinen braunen Stelle kostet bei uns beispielsweise 10 Cent. Dass die Lebensmittel nicht immer perfekt perfekt sind, wissen die Leute. Genauso, dass die Äpfel vielleicht ausgeschnitten werden müssen. Aber das ist in Ordnung, denn im Supermarkt kostet ein Apfel auch mal 50 Cent."

Die Preise sind genauso wie die Mengenabgabe für die Geschäftsführerin eine Sache der der Abwägung. "Wenn ich nur eine Stiege Joghurt vorrätig haben, kann ich die nicht einem Kunden geben. Es darf nicht vergessen werden, dass die Tafel ein Zusatzangebot ist."

Vorbereitung für den Tafel-Tag

Täglich nutzen etwa 70 bis 80 Kunden die Angebote der Tafel. "Das muss niemandem unangenehm sein. Und insbesondere Kinder haben ein Recht auf Spaß. Daher organisieren wir viele Veranstaltungen wie beispielsweise Ausflüge", so Schwarz. Und um Spaß soll es auch am 13. Bundesdeutschen Tag der Tafel gehen. Mit der Botschaft "Zeitschenker – gemeinsam Lebensmittel retten und Armut lindern" lädt die Tafel Beeskow am Freitag auf den Marktplatz in Beeskow ein. In der Zeit von zehn bis 15 Uhr steht die "Lange Tafel" auf dem Platz.

Es wird kostenlos Kaffee, Kuchen und Getränke geben. Und der Bürgermeister von Beeskow, Frank Steffen, wird Suppe aus der Gulaschkanone ausgeben. Das Fest soll auch dazu beitragen, Berührungsängste abzubauen. "Wir laden schließlich alle ein. Auch ein paar Überraschungen wird es geben", flüstert Marita Schwarz geheimnisvoll. Unter anderem wird sie ein neues Kinder- und Jugendprojekt vorstellen.