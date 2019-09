Matthias Henke

Gransee (MOZ) Mit der Umgestaltung des Granseer Friedhofs beschäftigte sich jüngst der Stadtentwicklungsausschuss.

Das Thema selbst haben die Stadtverordneten bereits seit einigen Jahren diskutiert. Eine fertige Friedhofsentwicklungskonzeption liegt bereits seit 2017 vor. Die Umsetzung indes ist kein Schnellschuss, sondern ist eher mittelfristig angelegt. Zu berücksichtigen haben die Verantwortungsträger ferner nicht nur dieses Papier. Neuen Trends in der Bestattungskultur gilt es ebenso, Rechnung zu tragen wie dem Entwurf einer neuen Satzung inklusive Neukalkulation der Gebühren.

All diese Veränderungen werden die Stadtverordneten noch einmal auf den Tisch bekommen. Auch die neuen Gebühren müssen noch beschlossen werden. Zunächst ging es bei der Beratung des Stadtentwicklungsausschusses also nur um eine erste Information, welche Änderungen es geben wird. Auch zum Zeitplan wurde von Fachbereichsleiter Nico Zehmke und dem für Friedhöfe zuständigen Mitarbeiter, Sebastian Honl, informiert. Zunächst soll 2020 damit begonnen werden, neue Gräberfelder herzustellen. Urnen- und Erdrasengrabstätten zählen dazu, wie auch eine Fläche für sogenannte Sternenkinder, also Kinder, die vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind. Kostenpunkt: 20 000 Euro. 10 000 Euro wird die Anlage eines Feldes für Urnenrasengrabstätten in Dannenwalde kosten, die ebenfalls für 2020 geplant ist. Das hatte der dortige Ortsbeirat angeregt.

Eine teilanonyme Urnengemeinschaftsanlage an der Friedhofsmauer sowie Baumgrabstätten stehen für 2022 und folgende Jahre auf dem Plan. Hierfür fließen 33 000 Euro. Etwa eine halbe Million Euro wird dagegen der Abriss und Neubau der Trauerhalle kosten, der für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen ist.

In der Friedhofsordnung gelte es ferner, geänderte Ruhezeiten (20 statt 25 Jahre) und Bepflanzungsvorschriften für Grabstätten (maximal 1,20 Meter) zu berücksichtigen.

Als "derzeit nicht zufriedenstellend" bezeichnete Thomas Schröder (CDU) den Zustand einiger Friedhofsteile und zählte etwa meterhohes Unkraut oder tagelang nicht beseitigte vertrocknete Blumen im Bereich der anonymen Stelle als Missstände auf. Auch das Verhalten einiger Bürger, die über die anonyme Stelle laufen oder dort Blumen ablegen, lasse zu wünschen übrig. "Die letzte Gebührenkalkulation ist 13 Jahre alt. Uns gefällt die Urnengrabstätte auch nicht, wie wir sie haben, ein wichtiger Punkt sind aber die Kosten", sagte Nico Zehmke. Wenn mehr Pflege gewollt sei, müsse man mit dem Gärtner sprechen. Die fälligen Gebühren wären dann wiederum aber anzupassen.