An der Geschäftsstelle der GEG in der Hauptstraße 26: der langjährige Geschäftsführer Gerhard Möller © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Der Mann, der 22 Jahre lang für alles eine Antwort hatte, kommt ins Überlegen. "Es ist ein bisschen schwierig für mich", sagt Gerhard Mölle, angesprochen auf das bevorstehende Ende der Grundstücksenwicklungsgesellschaft Scharmützelsee-Süd (GEG) in Wendisch Rietz. Von deren Gründung 1994 an bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2016 war er Geschäftsführer der GmbH. Jetzt wird sie aufgelöst. Sie befindet sich in Liquidation. Die Gemeindevertretung hat dies so beschlossen. Möller ist damit einverstanden. "Die Entscheidung ist richtig", sagt er.

93,9 Prozent in Gemeindehand

"Der Geschäftszweck ist weggefallen", sagt Bürgermeister Siegward Wiesner, der das Aus für die GEG im Aufsichtsrat mit dessen Vorsitzendem, Scharmützelsee-Amtsdirektor Christian Riecke, vorbereitete. Drei Themenfeldern widmete sich das Unternehmen, das zu 93,9 Prozent in Besitz der Gemeinde ist; die restlichen 6,1 Prozent der Anteile liegen bei Möller. Es entwickelte Grundstücke, wie sein Name besagt, es verwaltete die kommunalen Wohnungen in einem Block in der Straße der Jugend, und es betrieb den Freizeitpark. "Die Erschließung von Grundstücken ist mittlerweile aber im Wesentlichen abgeschlossen", sagt Riecke. Für die anderen Dinge brauche man die GmbH nicht. Die Verwaltung der Wohnungen werde ausgeschrieben. Damit folgt die Gemeinde dem Beispiel der anderen Gemeinden im Amt Scharmützelsee. Um deren kommunale Wohnungen kümmert sich die Fürstenwalder Wohnungswirtschaft. "Wir warten ab, wer das beste Angebot macht. Dann entscheidet die Gemeindevertretung", erläutert der Amtsdirektor.

Es gibt schon Interessenten

Noch offen ist, in welcher Form es weitergeht mit dem Freizeitpark, zu dem der beliebte Tierhof, ein großer Spielplatz und eine Minigolfanlage gehören. Einer Befürchtung tritt Riecke entschieden entgegen: "Er wird nicht geschlossen." Eine Variante sei, dass die Gemeinde einen Eigenbetrieb gründet. Er strebe allerdings eine Ausschreibung für den künftigen Betrieb an, so der Amtsdirektor. Ähnlich äußert sich Bürgermeister Wiesner. Gleichzeitig verbreitet er Zuversicht, dass schon bald eine Lösung gefunden wird. Es gebe zwei Interessenten aus der Gemeinde, die bereits Konzepte eingereicht haben. Namen nennt er noch nicht. Er hoffe, dass in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung, die regulär allerdings erst am 18. Dezember wieder tagt, eine Entscheidung fallen kann.

Zuschüsse gegen Null als Ziel

Auch Ex-GEG-Chef Möller folgt der Sichtweise von Amtsdirektor und Bürgermeister. "Nur für den Freizeitpark braucht man keine kommunale Gesellschaft", sagt er. Ein privater Betreiber könne effizienter agieren, glaubt er. Ziel der Gemeinde müsse bei der Ausschreibung sein, die kommunalen Zuschüsse für den Freizeitpark "gegen Null" zu fahren. Auch er hält eine baldige Entscheidung für wichtig, nicht zuletzt, um den Beschäftigten im Freizeitpark ihre Zukunftsangst zu nehmen. Nach Angaben von Riecke bietet die GEG zurzeit ganzjährig insgesamt 6,25 Vollzeitäquivalente als Stellen, hinzu kommen weitere Kräfte während der Sommersaison.

Möller war es mit der GEG ab Mitte der 1990er-Jahre gelungen, die Entwicklung von Wendisch Rietz voranzutreiben. Es begann mit der Ansiedlung der Therapieklinik am Großen Glubigsee. Geld verdiente die GmbH dabei durch die Erstellung von Vorhaben- und Erschließungsplänen für die Investoren. Dann erwarb die Gesellschaft die Grundstücke, die heute das neue Ortszentrum bilden. Nach langer Suche, so berichtet Möller, gelang es, die Einzelhandelskette Spar für die Eröffnung eines Supermarktes – heute Edeka – zu gewinnen. 2016 schließlich kam es zum Bauantrag für das erste Gebäude an der Kleinen Promenade, in dem auch eine Apotheke eröffnete. Mittlerweile ist eine ganze Häuserzeile entstanden.

Zwischendurch hatte Möller aber auch "schlaflose Nächte", wie der Beeskower jetzt, wo alles endet, erzählt. Für knapp eine Million Mark sanierte die GEG das Gebäude in der Hauptstraße 26, wo die Gesellschaft im Erdgeschoss selber mit ihrer Geschäftsstelle einzog. Das Projekt verteuerte sich um 90 000 Mark. "Mehrmals musste im Aufsichtsrat über eine mögliche Insolvenz diskutiert werden", so Möller.

Zuletzt 112 000 Euro Gewinn

Doch die GEG bekam die Kurve. Der aktuellste Jahresabschluss, der für 2017, weist laut Bundesanzeiger einen Gewinn von knapp 112 000 Euro aus. Bis Mai nächsten Jahres, so Amtsdirektor und Aufsichtsratsvorsitzender Riecke, soll die Liquidation abgeschlossen sein. Dann ist die GEG endgültig Geschichte.