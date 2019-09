Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die erste große Premiere der neuen Spielzeit an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist ein Rockmusical. Diese Kunstgattung ist bei den Schwedter Theatermachern nichts Ungewöhnliches mehr. Auch nicht, dass diese Premiere eine Uraufführung ist. Das Stück gab es vorher noch nicht. Es heißt "Till Ulenspiegel – Eine Liebe für Flandern". Es ist selbst geschrieben von einem Autorenteam um den Gitarristen Jan Kirsten. Die Kompositionen stammen von der Band takayo und Freunde, deren Mitglied Jan Kirsten ist. Warum soll nun ausgerechnet Till auf die Bühne kommen, jener ferne Narr, der einst den Oberen den Spiegel vorgehalten hat?

Regisseur Reinhard Simon gehört zu den Mitautoren und sagt: "Till ist eine Kultfigur, die mit uns in Deutschland etwas zu tun hat. Wir haben die Zeit der Flandernkriege gewählt, die noch 50 Jahre länger gedauert haben, als der Dreißigjährige Krieg. Bei uns geht es um einen Freiheitskampf und wie jemand mit den Mitteln eines Narren die Mächtigen verunsichert und besiegt."

Drei Oskar-Preisträger dabei

Das neue Rockmusical spiele einmal nicht in heiterem Rahmen. Die Hauptpersonen in seinen Produktionen zu Mozart, Tamara und Till, so erzählt Reinhard Simon, gehörten für ihn zu den Narren. "Sie dürfen etwas, was man sonst nicht darf. Die Narren mobilisieren uns, nicht alles in der Gesellschaft hinzunehmen, wie es ist."

Drei Oskar-Preisträger, ausgezeichnet mit dem Uckermark-Oskar 2017 und 2018, spielen in dieser Produktion ein Freundestrio während der Zeit der Flandernkriege. Michael Kuczynski ist Till, Katarzyna Kunicka ist dessen Freundin Nele und Fabian Ranglack spielt als dritter im Bunde den Lamme. "Till ist ein ernsthaftes Stück, ein Erwachsenenstück. Eltern, die ihre Kinder mitbringen, tun das auf eigene Gefahr. Denn es gibt teilweise harte Kost. Hier geht es um Krieg, Mord und Totschlag", erläutert Reinhard Simon.

Und weil es tatsächlich so einige Kampfszenen gibt, bleiben Blessuren bei den Proben nicht aus. Michael Kuczynski hat sich manchen blauen Fleck zugezogen. Für ihn war es von Vorteil, dass er das Jonglieren wie ein Narr und das auf Händen laufen schon konnte. Er hat den durchgeknallten Mozart in "Amore mio – Das Figarokomplott" gespielt. Jetzt den Till. Gibt es Unterschiede? "Auf jeden Fall", sagt Mi­chael Kuczynski. "Mozart war ein verrückter Künstler und man hat ihm vieles verziehen. Till trägt mehr Verantwortung. Er hält den Leuten den Spiegel vors Gesicht und nimmt Gefahr fürs eigene Leben in Kauf." Für Reinhard Simon steht fest: "Till öffnet uns die Gehirne und das Herz."

Die Uraufführung findet am 5. Oktober um 19.30 Uhr im großen Saal der Uckermärkischen Bühnen Schwedt statt. Kartenreservierungen: 03332 538111.