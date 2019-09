Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Stadt steht eine intensive Haushaltsdiskussion bevor. Wie die Fachgruppenleiterin Finanzen, Rita Schellin, in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Verkehr am Dienstagabend ankündigte, weise die erste Übersicht über Finanz- und Ergebnishaushalt beträchtliche Defizite auf. Von Haushaltsentwürfen zu sprechen, sei noch zu früh, sagte sie, als sie einen ersten Überblick gab. Im Finanzhaushalt stünden den vorläufig absehbaren Einnahmen von 55 Millionen Euro geplante Ausgaben in Höhe von 63 Millionen Euro gegenüber. Das sei vor allem durch die Investitionen für die Folgejahre bedingt, für die Einnahmen von 4,8 Millionen Euro geplant seien, während Auszahlungen von 14 Millionen Euro anstünden. "Wir müssen prüfen: Welche Investitionen müssen wir machen? Welche können wir verschieben? Welche können wir uns überhaupt noch leisten?", gab die Fachgruppenleiterin den Ausschussmitgliedern zu bedenken. Die zu erwartenden Steigerungen bei den Einnahmen reichten nicht aus, um die Aufwendungen auszugleichen. Auch der Überschuss im Ergebnishaushalt werde das Loch nicht stopfen. Dort stünden Mehrerträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 500 000 Euro Aufwendungen von 1,5 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt reiche der positive Saldo von 364 000 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht, um die Tilgungen zu bedienen. Rita Schellin orientierte auf die Rücklagen.