Marco Marschall

Finowfurt Wer im Medizinischen Versorgungszentrum in Finowfurt Patient ist, den hat die Nachricht womöglich schon erreicht. Hautärztin Astrid Schömberg möchte im April kommenden Jahres in den Ruhestand gehen. Das entsprechende Alter sei erreicht. Seitens der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), die das MVZ in Finowfurt betreibt, aber wird um Verlängerung gekämpft. Das ergibt die Nachfrage bei der Gesellschaft. Noch sei nichts endgültig entschieden, heißt es. Man befinde sich noch im Gespräch mit Frau Schömberg und wisse, dass sie eine sehr gute Ärztin sei. "Vonseiten der GLG wollen wir das Vertragsverhältnis gern aufrecht erhalten", so die Auskunft. Hinzukommt auch, dass sich eine Nachfolgersuche alles andere als vielversprechend gestaltet. Man sei mehr als bemüht. Allerdings sei es ähnlich wie in der Kinderheilkunde enorm schwierig, einen Facharzt für Hautkrankheiten zu finden. Würde sich die Finowfurter Hautärztin tatsächlich in den Ruhestand verabschieden, gebe es bis jetzt niemanden, der in Finowfurt das Ruder übernimmt.

Der Patientenstrom würde sich wahrscheinlich dann auf die nächste Hautarztpraxis in Eberswalde konzentrieren . Hautärztin Birgit Berendt ist dann die einzig verbliebene Dermatologin im Oberbarnim. Wer dort keinen Termin bekommt, muss etwas weiter fahren. Denn die nächsten Hautärzte sitzen in Bernau und Angermünde.

Diskrepanz von Plan und Realität

Das Paradoxe: Noch liegt der nach der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) errechnete Versorgungsgrad von Patienten im Landkreis Barnim bei 112 Prozent. Das mag Patienten, die schon jetzt ein halbes Jahr auf einen Hautarzttermin warten, wie blanker Hohn vorkommen.

"Wir hoffen, dass das MVZ schnell einen Hautarzt für die Position findet", heißt es seitens der KVBB. Es wird auf die Online-Arztsuche www.kvbb.de/arztsuche verwiesen. Landesweit sei die Zahl der Dermatologen von 2005 bis 2018 um zehn Prozent gesunken. "Das bedauern wir sehr", so die Vereinigung. Hintergrund sei, dass immer weniger Krankenhäuser dermatologische Abteilungen haben, in denen Fachärzte ausgebildet werden. Bereits seit 2012 werde die Weiterbildung dieser Arztgruppe durch die KVBB gefördert und es wird gehofft, dass dies nun bald Früchte trägt.