Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Es ist 20 Jahre lang nichts passiert, warum sollte dann in absehbarer Zeit etwas passieren?", fragte Bürgermeister Thomas Krieger vor einigen Tagen rhetorisch, als er in der Einwohnerversammlung für den Ortsteil Vogelsdorf auf die Müllberge auf dem einstigen LPG-Gelände zu sprechen kam. Er erinnerte daran, dass die dort illegal lagernden rund 81 000 Tonnen Abfall verschiedenster Art auf einer Prioritätenliste des Landes für Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahmen illegaler Müllkippen auf Platz eins stehen. Laut Gutachten gehe zumindest derzeit aber keine Gefahr für das Wasser davon aus. Deshalb hegt er Zweifel, dass die Landesregierung zügig Steuermittel lockermachen würde, um den Müll zu entsorgen, wenn beispielsweise die Kommune die Fläche kaufe.

81 000 Tonnen Müll lagern noch

Stattdessen favorisiert der Bürgermeister das Angebot der Sorbus GmbH, die das Gelände erworben hat. Deren Geschäftszweck ist nach eigenen Angaben die Sanierung von kontaminierten Flächen zur Wiedergewinnung als "nachhaltig nutzbare Immobilien". Sie würde die Altmüllberge – Bau- und Abbruchabfälle, Kunststoffe, Siedlungsabfälle, Sperrmüll, Altreifen, Kompostabfälle und illegal abgelagertes Material unbekannter Zusammensetzung – abtragen.

Um Wirtschaftlichkeit zu erreichen, müssten aber zunächst zusätzliche Abfälle hinzukommen, so der Haken. Über einen befristeten Zeitraum – avisiert sind maximal zehn Jahre – soll eine Vorbehandlungsanlage für Gewerbeabfall auf dem Areal arbeiten, auch um das Altmaterial mit Neuem zu mischen und es so für Verbrennungsanlagen wie das Industriekraftwerk Rüdersdorf nutzbar zu machen. Nach dem Abtransport sollen Teile des Geländes dann als Gewerbefläche genutzt werden können, so die Pläne. Das Gesamtvorhaben wolle er über Verträge und Bürgschaften möglichst sicher machen, betonte der Bürgermeister. Denn am Ende gegebenenfalls mehr Müll liegen zu haben, wolle niemand. Krieger hatte selbst "ein gewisses Risiko" bei einer privat finanzierten Entsorgung bestätigt. Aus seiner Sicht handele es sich aber bei Sorbus um eine Firma mit gutem Leumund, die zudem potente Partner wie Vattenfall an der Seite habe.

Insbesondere die Gemeindevertreter der Grünen kritisieren aber diese Ideen. Ralf Haida und Peter Küllmer machten deutlich, dass sie gegen neuen Müll an dem Standort sind. Dadurch wachse die Brandgefahr und es habe in jüngster Zeit in ähnlichen Anlagen mehrere Brände gegeben, berichtete Haida. Er kritisierte zudem die Arbeit des Landesumweltamtes und anderer mit der Kontrolle befassten Behörden als "zweifelhaft" und machte auf das Verkehrsproblem aufmerksam. Über die Zeit würden 300 000 Tonnen Material an- und abgefahren, überschlug er.

Statt der in Aussicht gestellten Lösungsvariante halten die Kritiker Wohnbebauung nach vorherigem Abräumen des Altmülls für eine Alternative. Schließlich seien die Immobilienpreise in jüngster Zeit gestiegen und in Berlinnähe werde sich dies wohl fortsetzen. Sie verweisen auf Interessenten, zum Beispiel Markonhaus. Ein Firmenvertreter bestätigte, man strebe eine gesteuerte Entwicklung von Ortsteilen an, weil es praktisch kaum noch verfügbare Grundstücke entlang der S-Bahnstrecken gebe und Innenverdichtung ein Absinken der Lebensqualität für derzeitige Bewohner mit sich bringe. Man stehe für ergebnisoffene Gespräche bereit.

Hinweis auf Beschlusslage

Krieger machte indes auf die derzeitige Beschlusslage aufmerksam. So sei 2017 verfügt worden, dass vor 2025 keine "Mobilisierung zusätzlichen Baulandes" über das derzeit im Flächennutzungsplan ausgewiesene hinaus vorzunehmen sei, weil dadurch der Bedarf an Kita- und Schulplätzen erhöht würde.

In dem Papier ist das Areal als Gewerbefläche verzeichnet. Zudem sei in der Debatte zum Abfalllager darauf hingewiesen worden, dass aus Sicht der Verwaltung die Nachnutzung als Wohnstandort abzulehnen sei, weil eine Splittersiedlung entstünde. Die Gemeindevertreter hätten aber jederzeit die Möglichkeit, Bürgermeister und Verwaltung durch Mehrheitsbeschluss zu beauftragen, gegebenenfalls auch gegen seine eigene Position, machte Krieger deutlich.

Die Gemeindevertretung wird nun über die Aufstellung eines Bebauungsplans und einen dazugehörigen städtebaulichen Vorvertrag entscheiden. Ende August war das Thema noch einmal vertagt worden war, um offene Fragen zu klären.