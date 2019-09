René Wernitz

Rathenow (MOZ) Dann erging das Urteil: Der 16-jährige Joachim musste in eine der zu DDR-Zeiten berüchtigtsten Strafvollzugsanstalten. Zwei Jahre lang sollte er über seine Tat und seine Haltung zur sozialistischen Gesellschaft nachdenken können. Doch es kam anders. Die Haft in Bützow/Dreibergen steht für den seit 2002 in Falkensee lebenden Joachim Matz (Jahrgang 1948) am Anfang seiner Künstlerkarriere. Seit Mittwoch stellt er am Rathenower Amtsgericht Metallgemälde aus, für die er bekannt ist.

Es gibt eine DDR-Fluchtgeschichte, die weltberühmt wurde: "Mit dem Wind nach Westen", so lautet der Titel des 1982 gedrehten US-Spielfilms, in dem zwei Familien und ein selbstgebauter Heißluftballon im Mittelpunkt stehen. Der Film hat ein Happy End. Dagegen ging Joachim Matz’ erster Fluchtversuch gründlich schief. Der Jugendliche hatte sich über der Deckenverkleidung eines Zugabteils sozusagen einschrauben lassen. Die heimliche Fahrt im damals sogenannten "Interzonenzug" endete bei einer Kontrolle. Denn Matz war verraten worden.

Auf die U-Haft folgten ein dreitägiger Strafprozess und das Urteil. Der Rechtsanwalt erreichte, dass Matz in seiner Einzelzelle malen durfte. Der junge Verurteilte musste nicht etwa nach Bautzen oder Cottbus. Er verblieb in seiner Geburtsstadt Bützow (heute Landkreis Rostock), in dem sich Dreibergen als Ortsteil befindet.

Also fing Joachim an zu malen. Dass er über ein gewisses Talent verfügte, konnte ihm freilich niemand sagen. Das offenbarte sich erst, als sich Matz - nun volljährig - mit einem Teil seiner während der Haftzeit entstandenen Bilder an einem Kunstwettbewerb beteiligte. Er kam sozusagen eine Runde weiter: Hauptpreis war nun ein Kunststudium. Matz gewann!

Der Weg an die Hochschule in Schwerin ebnete sich ihm, da er wegen des außergewöhnlich unbürokratischen Zugangs durch das staatliche Raster fiel. Darin hängen blieb er bald nach der Studienzeit, als er als Künstler freiberuflich tätig werden wollte. Wegen des verhängten Berufsverbots musste Matz in die Produktion.

Daraus resultierte eine weitere durchaus glückliche Fügung: Im VEB Zuckerfabrik Nordkristall Güstrow durfte er einen Kunstzirkel gründen und in diesem selbst künstlerisch tätig werden. Vorrangig wurde Metall bearbeitet. Das war schon immer Matz’ Element. Sein Name kam bei Ausstellungen nicht vor. Schon gar nicht beim Verkauf von Objekten, zu dem der Zirkel berechtigt war.

Der Ruf der künstlerischen Qualität festigte sich nach Gewinn eines DDR-weiten Wettbewerbs. Ohne zu ahnen, dass ein systemunkonformer Mann hinter einer schicken Bodenvase aus Metall steckte, erwarb Klaus Gysi, von 1966 bis 1973 DDR-Kulturminister, das gute Stück als Begrüßungsgeschenk für den damals neuen ungarischen Kulturattache. Auf Gysi war das Berufsverbot zurückgegangen.

Wie das Gefängnis hatte auch Nordkristall aus Matz keinen Parteigänger formen können. Mehrfach geriet er durch staatsfeindliche bzw. -beleidigende Handlungen mit DDR-Gesetzen in Konflikt, weitere Haftstrafen folgten. Als Mittdreißiger arbeitete er an einem neuen Fluchtprojekt.

Seit den Pößnecker Familien Strelzyk und Wetzel 1979 die Ballonflucht in den Westen gelang, waren sechs Jahre vergangen. Joachim Matz war guter Dinge, als er 1985 in der Tschechoslowakei mit einem Ultraleichtflugzeug zu einem Testflug aufstieg. Plan war es, auf dem Luftwege die österreichische Grenze zu überwinden. Doch auch das ging schief. Der Testflug endete mit einem senkrechten Absturz. Matz’ Helfer flickten ihn zusammen, versorgten ihn und brachten ihn für rund drei Monate bei sich unter. Dann versteckten sie ihn in einem Lkw. Sozusagen auf der Balkenroute, nur in umgekehrter Richtung, gelangte Joachim Matz über Griechenland in die Freiheit.

Als sich vier Jahre später, am 9. November 1989, die Mauer in Berlin öffnete, lag der frühere DDR-Bürger in einem bayerischen Krankenhaus. Die dritte Operation stand an, diesmal am Fuß. Noch immer laborierte er an den Folgen des Absturzes. Die Bilder, die um die Welt gingen, bewegten auch ihn, obgleich er mit gestrecktem und hoch gelagertem Bein im Krankenbett lag.

Joachim Matz hat seine 1985 erlangte Freiheit gut auszunutzen verstanden. Seinem Gastgeber am Rathenower Amtsgericht, wo der Wahl-Osthavelländer bis 30. Oktober einige seiner Metall auf Metall gemalten Werke zeigt, gilt er als international renommierter Künstler. Amtsgerichtsdirektor Ralf Weller holte ihn für den am Mittwoch eröffneten Teil 2 der Ausstellung "Metallurgischer Pointillismus" ins westliche Havelland. Teil 1 wurde ein paar Tage zuvor am Landgericht in Potsdam eröffnet. Die besseren Stücke seien aber in Rathenow zu sehen, wie es augenzwinkernd heißt.