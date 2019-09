OGA

Lehnitz Keine Verletzte, lediglich Blechschaden: Ein Verkehrsunfall auf der L 211 zwischen Lehnitz und Summt ist am Donnerstagvormittag glimpflich ausgegangen. Wie die Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde mitteilte, war ein Pkw von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Feuerwehrkräfte aus Oranienburg waren am Unfallort im Einsatz.