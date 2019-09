Bärbel Kraemer

Bad Belzig Bad Belzig hat zu wenige Kita-Plätze. Nach Aussage von Hauptamtsleiter Heinz Friese gibt es aktuell 20 nicht erfüllte Anträge auf einen Krippen- oder Kitaplatz und zehn Anträge auf einen Hortplatz. "Primär werden Kinder von den Personensorgeberechtigten in eine Kita aufgenommen, die erwerbstätig sind oder einer Aus- und Fortbildung nachgehen", heißt es in einem Informationspapier der Verwaltung, dass zugleich Anregungen unterbreitet, wie die Problematik gelöst werden könnte.

Dem Papier, dass dem Ausschuss für Soziales zur Verfügung gestellt wurde, steht jedoch eine Bedarfsplanung des Landkreises Potsdam-Mittelmark gegenüber, in der bereits 2017/18 von 50 fehlende Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt ausgegangen wird. Ungeachtet dessen wurde im Kinderhaus in Lütte - eine Kita im Eigentum der Stadt die durch den Wir e.V. betrieben wird - 2019 nach einer brandschutztechnischen Ertüchtigung die Platzkapazität von 65 auf 55 Plätzen reduziert.

Dazu kommt, dass in der Kita Tausendfüßler im Wohngebiet Klinkengrund ein gefühlter Erziehermangel herrscht. In dieser Folge hatten Eltern Anfang August zu einem Protestmarsch aufgerufen, der vor dem Rathaus endete. Sie forderten die Schaffung von mindestens zwei zusätzlichen Personalstellen.

"Beziehung ist die Grundlage von Erziehung. Dazu braucht es Nähe und Stabilität", betonte Dana Nobel in der Sitzung des Sozialausschuss. Mit Anne Winter hatte sie stellvertretend für den Elternbeirat der Kita Tausendfüßler an der Sitzung teilgenommen und noch einmal eindringlich auf die Personalnot hingewiesen. "Stärkt die Basis für die Kleinen", lautete der eindringliche Appell der Mütter.

"Wir haben damit zwei Probleme", fasste die Ausschussvorsitzende Ursula Schwill (Die Grüne) zusammen. Einerseits gibt es zu wenige Kita-Plätze, sodass die Stadt dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nicht gerecht wird und andererseits zu wenig Erzieherstunden in der Praxis. In der sich anschließenden Diskussion wurde beraten, wie kurzfristig mehr Kitaplätze geschaffen und ob sich die Stadt mehr Erzieherstunden leisten will und kann. Friese erläuterte, dass mit der Elternforderung von mindestens zwei zusätzlichen Personalstellen Mehrkosten von zirka 70.000 einhergehen. Diese Kosten würde die Stadt nicht durch Mittel vom Land oder Landkreis finanziert bekommen. Er betonte: "Entsprechend des Kitatagesstättengesetzes und der Kitapersonalverordnung wird in allen Kitas der Stadt das erforderliche Personal vorgehalten. Dazu wird monatlich der Personalbedarf ermittelt und gegebenenfalls durch Personaleinstellungen oder Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit angeglichen."

Auf Antrag von SPD, Grünen und Linken wurde als eine Art erste Hilfe Maßnahme angeregt, über den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr Personal zu akquirieren. Für 2020 soll zusätzlich die Einstellung von weiteren Fachkräften geprüft werden.

Etwa 20 neue Kitaplätze könnten kurzfristig in der Kita Tausendfüßler geschaffen werden. Dafür müsste jedoch die 2018 durch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) eröffnete Eltern-Kind-Gruppe ausziehen. Gelingt es, sie zum 1. Januar am Rollberg anzusiedeln, könnten die Räume wieder als Kitaräume hergerichtet werden.

Eine weitere Entlastung steht ab Mai 2020 in Aussicht, wenn der Verein "Heilort e.V." seine Waldkita mit 19 Plätzen eröffnet. Langfristig, nach erfolgtem Bau des Gesundheits- und Lebenszentrums, ist dort eine Kita mit 60 Plätzen geplant.

Gleichzeitig braucht die städtische Kita Lindenzwerge in der Puschkinstraße dringend eine neue Perspektive. Der Landkreis hat einen Kaufantrag für das Grundstück im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Sporthalle gestellt. Damit können weitere 40 Kitaplätze verloren gehen, wenn nicht ein Ersatzbau vorgenommen wird. Mögliche Standorte wären nach Einschätzung der Verwaltung an der Ernst-Thälmann-Straße oder hinter der Albert-Baur-Halle.

"Eine teilweise finanzielle Förderung für einen Kitaneubau und die Schaffung zusätzlicher Plätze wäre gegebenenfalls über die Landesrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes zur Umsetzung des Landesinvestitionsprogramms zur Schaffung neuer Kita-Plätze im Kindertageseinrichtungen 2019-2022 möglich", heißt es in der Vorlage weiter. Doch um in den Genuss der Förderung zu kommen, braucht es konkrete Pläne, die es in der Kur- und Kreisstadt noch nicht gibt.