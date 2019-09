René Wernitz

Rathenow (MOZ) Dürre auch im Havelland: Etwa doppelt soviel Wasser wie noch vor zwei Jahren braucht das Personal des Optikparks in Rathenow zur Beregnung der dortigen Anlagen. Chefgärtnerin Sieglinde Leumann sagte das auf BRAWO-Anfrage hin. Der Optikpark bleibt erstmals über den 3. Oktober hinaus geöffnet. Er schließt diesmal erst mit Ende der Herbstferien.

Das Wasser wird dort durch eine parkeigene Pumpe aus dem Boden geholt. Den Pflanzen, also Blumen, Rasen und Bäumen, geht es den Umständen entsprechend gut. Den konkreten Verbrauch zeigt die Pumpe allerdings nicht an. Indes wünscht sich Stadtförster Thomas Querfurth bis Jahresende 500 bis 600 Liter Regen auf dem Quadratmeter Rathenower Waldboden. Das zweite Dürrejahr in Folge setzt den Bäumen arg zu. Da können vorläufig wohl nur Regentänze helfen.

Auf de.statista.com findet sich eine Online-Grafik, die die Niederschlagsmengen für das Land Brandenburg von August 2018 bis August 2019 anzeigt. Nur im Dezember, Januar und März fiel mehr Niederschlag als im vieljährigen Mittel. 59 Liter pro Quadratmeter sind es durchschnittlich im August, zuletzt fielen nur 30 Liter, womit Brandenburg das niederschlagsärmste Bundesland war.

Der Landkreis Havelland hatte bereits Ende Juli die Wasserentnahme aus allen Flüssen, Kanälen, Seen und Teichen verboten. Zudem wurde die Nutzung von Brunnen zur Beregnung privater Grün- und Gartenflächen beschränkt. Zwischen 8.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends darf kein Sprenger laufen. Zuwiderhandlungen können Bußgelder von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen. Offenbar hat sich die Lage entspannt. Denn laut Norman Giese, Pressesprecher des Landkreises, läuft die bis 30. September befristete Allgemeinverfügung tatsächlich nun aus.

Derweil war die brandenburgisch-sächsische Arbeitsgruppe "Extremsituation" am Mittwoch zur Einschätzung gelangt, dass die Lage an Spree und Schwarzer Elster weiter kritisch bleibt. Die AG wurde im Dürre-August 2018 gebildet, als es gar nur 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in Brandenburg gab.