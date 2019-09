Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) 30 Jahre sind seit 1989 vergangen, und es ist an der Zeit, an die friedliche Revolution zu erinnern, die auch hier, in Brandenburg an der Havel und den umliegenden Orten, stattgefunden hat. Hierfür ist eine besondere Projektreihe entstanden (www.friedliche-revolution-brb.de), bei der die Evangelischen Kirchengemeinden der Region Brandenburg mit dem Brandenburger Theater und der Stadt Brandenburg an der Havel kooperieren. In verschiedensten Veranstaltungen zwischen August und Dezember wird gefragt: Was ist geworden aus den Träumen und Ideen von Freiheit und wirklicher Demokratie? Was wurde aus den Menschen, die diese Zeit besonders geprägt haben und deren Biografie die friedliche Revolution geprägt hat? Lassen Sie sich einladen zum Erinnern, Neu-Fragen, Mitfeiern und Weiterdenken! Ein Highlight der Reihe ist eine Ausstellung mit Zeichnungen und Karikaturen des Brandenburger Künstlers Paul Pribbernow, die im Brandenburger Theater vom 28. September bis 4. November gezeigt wird. Die Vernissage findet am 28. September um 19.30 Uhr im Foyer des Großen Hauses in Anwesenheit des Künstlers, mit Werkeinführung und Musik, statt. Der Eintritt ist frei.