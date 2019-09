Rudolf Heger

Fredirica Beim Nationencup im dänischen Frediricia waren neben den Nationalmannschaften von Deutschland, Polen und Dänemark auch Landesauswahlen von Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg dabei. Hinzu kamen eine weitere polnische Regionalmannschaft und vier dänische Teams. Damit waren die besten Keglerinnen und Kegler Europas am Start. Zu jeder Auswahl gehörten zwei Damen und zwei Herren.

Erstmals war aus dem Kreiskeglerverband Oder-Spree mit Theresa Heger vom 1. KC Beeskow eine Sportlerin aus der Region nominiert. Der Nationencup wird als Einzelwettbewerb ausgetragen. Gespielt haben die jeweils 32 Damen und Herren im K.-o.-System über acht Bahnen – auf jeder 15 Kugeln, für die es je acht Punkte für den Ersten und einen für den Achten gab.

Starke trotz Schwangerschaft

Die Beeskowerin war mit ihrem Viertelfinale am ersten Tag um 20.30 Uhr an der Reihe. Sie begann trotz fortgeschrittener Schwangerschaft sehr stark und lag nach sechs von acht Bahnen in Führung. Da Platz 4 fürs Halbfinale reichte, verwaltete sie ihren Vorsprung und zog als Zweite in die Vorschlussrunde ein.

Dort zeigte sich am nächsten Tag für Beeskows Ausnahmekeglerin allerdings schnell, dass das Halbfinale in ihrem Zustand eine Nummer zu groß sein würde. Sie begann zwar mit einem zweiten Platz und sieben Punkten, doch dann kamen zwei schwache Bahnen, was bei der Klasse der Gegnerinnen nicht mehr zu kompensieren war. Landesstützpunktleiter Volker Staffe, der die Beeskowerin in Dänemark, sagte: "Theresa hat trotz ihrer Schwangerschaft wahnsinnig stark gespielt und in keinster Weise enttäuscht. Von ihrer Leistung zeigten sich viele erstaunt." Die Keglerin selbst war glücklich: "Es war ein tolles Erlebnis, halt Kegeln wie von einem anderen Stern."

Schon am Sonnabend geht es weiter: In Beeskow wird ab 13 Uhr das zweite Saison-Turnier der Landesklasse gespielt. Mit dabei Theresa Heger, die erst am selben Tag aus Hamburg anreist.