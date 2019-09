Christian Untermann

Berlin Im vierten Saisonspiel der Oberliga Ostsee-Spree ging es für die Handball-Männer des MTV Altlandsberg zum Aufsteiger VfL Tegel. Die Berliner hatten bis dahin je ein Spiel gewonnen, eines verloren und eines unentschieden gespielt. Damit lagen sie in der Tabelle vor dem MTV. Nichtsdestotrotz wollten die Altlandsberger ihre Favoritenrolle annehmen und die nächsten zwei Punkte in dieser Spielzeit einfahren, um für ein ausgeglichenes Punktekonto zu sorgen.

Das Spiel in der Hatzfeldallee, eine Halle, die schwierig zu bespielen ist, u.a. aufgrund der engen Abstände zwischen Außenlinien und Wand, aber auch aufgrund des Harzverbotes, begann gut für den MTV. Mit zwei schnellen Toren durch Fabian Plaul und Ridha Trabelsi, auch an diesem Spieltag bester Schütze seines Teams, konnte man in Führung gehen. Diese Führung hielt sich in Hälfte eins beständig, lediglich beim 10:7 und 11:8 aus MTV-Sicht konnte man den Abstand auf drei Tore erhöhen. Zur Pause stand es 17:15 für den MTV.

Unangenehmer Gegner

Der MTV tat sich mit der unkonventionellen Spielweise seines Gegners sehr schwer, weshalb Tegel immer auf Schlagdistanz bleiben konnte. Dies wurde zudem bestärkt, da die MTV-Akteure reihenweise für kleinste Vergehen mit Strafzeiten belegt wurden. Insgesamt elf Zwei-Minuten-Strafen mussten sie hinnehmen. Doch die Männer von Trainer Ralf Böhme wollten sich von etwaigen Entscheidungen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Zwar bekam man in der Defensive weiter nicht wirklich Zugriff auf das wilde Angriffsspiel der Tegeler um Toptorschütze Niclas Schauer, jedoch blieb die Offensive effektiv. Auch die zwischenzeitliche Führung des VfL brachte die MTV-Männer nicht aus der Ruhe. Alles in allem stand am Ende ein hart erkämpfter 30:29-Erfolg. Es war nicht schön, aber erfolgreich und so sah es auch das Team bis hin zu MTV-Urgestein André Witkowski: "Haken hinter und zwei Punkte im Sack!"

Im Ligaspielbetrieb muss der MTV erst am 12. Oktober wieder ran. Dann erneut auswärts beim HV Grün-Weiß Werder. Eine Woche zuvor, am 5. Oktober, steigt die nächste Landes-Pokalrunde. In dieser treffen die Altlandsberger in einer Dreier-Runde auf den SV Jahn Bad Freienwalde und den Ludwigsfelder HC. Eröffnen werden das Turnier in der Kurstadt-Halle der MTV und der LHC um 11.30 Uhr.