Jörg Jankowsky

Oranienburg Am 5. Spieltag der Brandenburgliga haben die Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf also erstmals verloren und in den 90 Minuten auch kein Tor erzielt. 0:1 hieß es beim TuS Sachsenhausen – aus Sicht der Doppeldörfler eine unglückliche Niederlage.

In einer temporeichen Begegnung besaßen beide Mannschaften wenige, dafür jedoch recht gute Einschussmöglichkeiten. "Am Ende waren wir das eine Tor besser", war TuS-Trainer Marc Flohr auf der anschließenden Pressekonferenz überzeugt. "Ein Auswärtspunkt wäre für uns verdient gewesen", meinte hingegen Peter Drews, Vizepräsident der Blau-Weißen.

Das Tor des Tages erzielte Andor Müller (38.). Doch bereits 20 Minuten zuvor hätte der Gastgeber in Führung gehen können. Martin Kohlmann foulte Erik Beutke im Strafraum. "Ein Blackout von einem unserer Erfahrensten", ärgerte sich Gäste-Trainer Roman Sedlak. "Ein berechtigter Elfmeter." Aber Georg Machut scheiterte an Keeper Florian Rudolph, der den Ball mit tollem Reflex im richtigen Eck parierte. Normalerweise wird dies bestraft. Und ja, Petershagen-Eggersdorf hätte kurz darauf fast selbst zur Führung getroffen. Einen Schuss von Anton Feiler (22.) lenkte Robert Wiesner auf der Torlinie an die Lattenunterkante.

Die Fahne ist oben

Müller war dann cleverer und traf zum 1:0 für den TuS Sachsenhausen. "Obwohl der Linienrichter in dieser Situation die Fahne hob und unsere Spieler protestierten, gab Schiedsrichter Raphael Gieseler den Treffer", wunderte sich Drews. "Eine wirklich verworrene Aktion des Unparteiischen."

Sieben Minuten nach der Halbzeitpause sah Mittelfeldmann Maurice Ulm Gelb/Rot. "Eine überzogene Entscheidung mit wenig Fingerspitzengefühl", schüttelte Drews auch hier den Kopf. "Dann hätte Machut nach Tätlichkeit an Denis Rolke ebenso vom Platz gehört", sah er sein Team benachteiligt.

"Trotz Unterzahl, oder vielleicht gerade deswegen, sah unser Spiel nach der Pause besser aus", war Sedlak derweil mit dem zweiten Spielabschnitt seiner Elf zufrieden. "Ich weiß nicht wie das Spiel endet, wenn Silvan Küter zum 1:1 trifft." Der Kapitän (56.) besaß die große Chance zum Ausgleich, als er nach starkem Solo auf halbrechter Position frei durch startete und per Flachschuss nur ganz knapp das TuS-Gehäuse verfehlte.

Doppelwechsel ohne Wirkung

Im weiteren Spielverlauf sahen die rund 200 Zuschauer dann aber keine nennenswerten Aktionen mehr. Der Gastgeber stand in der Abwehr sicher und verwaltete den Vorsprung. Auch ein Doppelwechsel von Sedlak in der Schlussphase brachte den Doppeldörflern nichts mehr ein. "Unsere Spieler haben gekämpft und gearbeitet, letztlich fehlte ihnen die offensive Durchschlagskraft", resümierte Drews. Somit entschied ein Tor dieses Spiel und die TuS-Kicker durften ihren ersten Saison-Heimsieg bejubeln. Die Blau-Weißen sind mit aktuell acht Zählern Tabellen-sechster und rangieren dank des besseren Torverhältnisses weiterhin vor Sachsenhausen.

"Wir wollten im Vergleich zur Vor-Saison, als wir sang- und klanglos 0:3 verloren haben, heute Einiges besser machen", begann Sedlak sein Fazit auf der Pressekonferenz. "Wir wollten insgesamt mutiger spielen. Leider konnten wir das in den ersten 30 Minuten nicht auf den Rasen bringen. Da hat Sachsenhausens robuste Elf richtig Druck auf uns ausgeübt. Trotz wenig guter Spielanteile unsererseits haben wir zwei hochkarätige Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Am Ende bin ich zwar enttäuscht, aber mit Blick nach vorn optimistisch, was die nächsten Wochen anbelangt."